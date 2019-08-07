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Лолита Милявская «натырила» фруктов у соседей по даче

Забавное видео эпатажная певица с покаянием выложила в Сеть.

Лолита Милявская «натырила» фруктов у соседей по даче
Лолита Милявская/globallookpress.com

Лолила Милявская не перестает удивлять своими экстравагантными выходками. Похоже, ей действительно плевать на мнение окружающих. На сей раз певица совершила ходку на огороды своих соседей по даче, сняла процесс воровства на видео. И, не моргнув глазом, выложила кадры в Сеть, сопроводив их смачными комментариями.

Певица призналась, что ей однажды досталось за такое дачное воровство. Но на этот раз Лолита поступила хитро – пошла по огородам соседей, которых не было дома. Компанию Милявской составил ее пес – беспородный Боцман.

«Вспомнила детство, пошла тырить (сленг из детства) все, что выбивается за участки», — сообщила она подписчикам.

Ход мыслей Милявской понятен — если ветки плодовых деревьев выбились за огород, то вроде бы и не соседские они. В итоге артистка добыла по чужим садам горстку слив, немного алычи и ежевики, которую певица называла шелковицей.

«Ужин состоялся! Собаке кусок мяса, а мне вот это все!» — радостно заявила Лолита, демонстрируя добычу.

Королева эпатажа также сообщила, что испортила себе «ногти в хлам», подрезая кусты. И похвасталась, что научилась опрыскивать помидоры смесью из питьевой соды и йода.

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Лолита Милявская «натырила» фруктов у соседей по даче
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