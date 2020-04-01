«Половину от заработка»: юрист рассказала, какие алименты может потребовать Самойлова

Пара готовится к разводу. По мнению юриста, в лучшем случае процесс завершится за два месяца, а в худшем — может затянуться на год.

Оксана Самойлова и Джиган познакомились, когда рэпер еще не был знаменит. Они ютились на съемной квартире, а свадьбу долго откладывали, так как не было денег. За несколько лет украинский исполнитель стал знаменит. Супруга подарила ему троих детей: Ариелу, Лею и Маю. Они казались идеальной семьей, но сказка разрушилась в феврале, вскоре после того, как модель родила сына Давида в Майами.

Джиган попал в рехаб, а его супруга долгое время не выходила на связь. Что произошло в идеальной инстасемье, как называли ее поклонники, так и остается тайной. Однако, вернувшись домой, Самойлова сняла обручальное кольцо, а в конце марта объявила, что готовится к разводу. Рэпер в свою очередь сначала старался вернуть расположение жены, а потом стал веселиться с друзьями и девушками прямо дома на карантине.

Оксана заверила, что ее не нужно жалеть. Девушка убеждена, что еще сможет быть счастливой. А пока она всю свою любовь дарит детям и старается не унывать.

Адвокат, кандидат юридических наук Виктория Дергунова рассказала порталу Teleprogramma.pro, что ждет супругов. Она объяснила, если все будет происходить обоюдно, то уже через два месяца они станут свободными людьми. А вот если Джиган не захочет так быстро отпускать возлюбленную и будет отвечать ей исками, то судебные разбирательства могут затянуться на год.

Супругам придется поделить совместно нажитое имущество, если не было брачного контракта. Как известно, они около года назад приобрели роскошный особняк стоимостью 140 миллионов рублей. Не только дом, но и предметы роскоши паре придется поделить.

«Бизнес, который был учрежден в браке, также подлежит разделу. И в зависимости от формы его организации супруг — не участник имеет право на половину доли в нем или денежную компенсацию ее стоимости», — отметила юрист.

Ранее Самойлова заверила, что не будет лишать Джигана родительских прав. Однако в последнее время рэпер ведет себя странно. Он публикует откровенные снимки, а дочерей посвящает в рыцари, прикасаясь к ним настоящим кинжалом. Такие игры могут обернуться против него.

«Дети — не дрова, чтобы их пилить. Есть определенные и значимые обстоятельства, которые суд должен учитывать при решении спора об их проживании. В первую очередь, суд будет исходить из интересов детей, а не из притязаний родителей», — пояснила адвокат.

Суд будет учитывать возраст малышей, их пол и привязанность к одному из родителей. Алкогольная или наркотическая зависимости могут стать основанием для лишения родительских прав, но если человек станет лечиться и покажет, что изменился, то в этом случае суд может дать ему шанс.

Также многих волнует, сколько алиментов будет получать Оксана, так как ей предстоит растить четверых детей. К тому же, она привыкла к хорошей жизни с брендовыми вещами и дорогими автомобилями. В свое время заработок Джигана превышал 50 миллионов рублей, но после кризиса и его доходы упали.

«Если супруги не смогут заключить алиментное соглашение у нотариуса, то суд в принудительном порядке заставит Джигана выплачивать как минимум половину от всех видов заработка на четверых детей», — убеждена Дергунова.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Дергунова — преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Член группы адвокатов Федеральной палаты адвокатов РФ, сертифицированных Программой HELP в сфере международного семейного права, оказывающих помощь в рамках Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.