«Клавочка, будь счастлива»: Николаев и Юдашкина поздравили внучку Пугачевой с 8-летием

Маленькую внучку 70-летняя Алла Пугачева называет «капелькой». На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте поделилась свежим снимком наследницы. 30 марта Клава отмечает день рождения. Дочку певица родила в 2012 году в Майами. Отцом девочки стал третий муж поп-исполнительницы, бизнесмен Михаил Земцов.

У малышки есть два старших брата — 28-летний Никита Пресняков и 21-летний Дени Байсаров. Помимо именитой бабушки, Клаву с днем рождения поздравили и близкие друзья семьи.

Игорь Николаев и Марина Юдашкина пожелали имениннице крепкого здоровья и счастья. Напомним, что супруг певицы Юлии Проскуряковой на протяжении многих лет дружит с Примадонной. Композитор называет себя и Максима Галкина кумовьями. Музыкант очень привязан к наследникам Аллы Борисовны — шестилетним двойняшкам Гарри и Лизе.

Супруга артиста утверждала, что их общая дочка Вероника близко дружит с детьми Пугачевой. Марина Юдашкина также давно общается с супругой Максима. Лиза не раз принимала участие в модных дефиле Галины Юдашкиной, демонстрируя на подиуме наряды детской коллекции.