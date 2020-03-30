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«Клавочка, будь счастлива»: Николаев и Юдашкина поздравили внучку Пугачевой с 8-летием

Наследницу Кристина Орбакайте родила 30 марта 2012 года в Майами.

«Клавочка, будь счастлива»: Николаев и Юдашкина поздравили внучку Пугачевой с 8-летием
Кристина Орбакайте с дочкой Клавой (Фото: Globallookpress.com)

Маленькую внучку 70-летняя Алла Пугачева называет «капелькой». На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте поделилась свежим снимком наследницы. 30 марта Клава отмечает день рождения. Дочку певица родила в 2012 году в Майами. Отцом девочки стал третий муж поп-исполнительницы, бизнесмен Михаил Земцов.

У малышки есть два старших брата — 28-летний Никита Пресняков и 21-летний Дени Байсаров. Помимо именитой бабушки, Клаву с днем рождения поздравили и близкие друзья семьи.

Игорь Николаев и Марина Юдашкина пожелали имениннице крепкого здоровья и счастья. Напомним, что супруг певицы Юлии Проскуряковой на протяжении многих лет дружит с Примадонной. Композитор называет себя и Максима Галкина кумовьями. Музыкант очень привязан к наследникам Аллы Борисовны — шестилетним двойняшкам Гарри и Лизе.

Супруга артиста утверждала, что их общая дочка Вероника близко дружит с детьми Пугачевой. Марина Юдашкина также давно общается с супругой Максима. Лиза не раз принимала участие в модных дефиле Галины Юдашкиной, демонстрируя на подиуме наряды детской коллекции.

Внучка Аллы Пугачевой Клавдия Земцова. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

«Поздравляю Клавусика! Надеюсь и верю, что у вас все хорошо», — обратился к Орбакайте композитор.

«С днем рождения! Клавочка, красавица! Будь счастлива, поздравляем и вас, родители!» — вторит певцу супруга модельера.

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Алла Пугачевадети звездестественная красотаЗвездные детиИгорь Николаевкрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМаксим Галкин
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