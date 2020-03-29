Старший внук 70-летней Пугачевой увез жену на бывшую дачу своей бабушки

На время карантина Никита Пресняков и Алена Краснова уехали за город. Супруги отдыхают на Истре.

23-летняя возлюбленная солиста группы Multiverse — Алена Краснова — не скрывает: даже за городом она старается не пропускать ежедневных тренировок. Активный образ жизни ведет и старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса. По словам модели, ее супруг на карантине успел «обкатать» новую доску на улицах дачного поселка. 28-летний Никита Пресняков из-за пандемии решил увезти избранницу на бывшую дачу именитой бабушки. Супруги проводят весенние каникулы на Истре. Сама Алла Пугачева вместе с шоуменом Максимом Галкиным обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

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По утрам невестка Орбакайте проводит разминку на коврике для йоги. На дачу Алена привезла с собой гантели.

«Ну, показывай свою новую дочку!! Это как на сноуборде», — отметила Алена, обращаясь к мужу.

А вечерами Краснова выходит на пробежку. По словам модели, на протяжении ближайших двух недель она планирует поддерживать свою физическую форму.

«Вечерняя пробежка, дала себе обещание, что на протяжении двух недель буду бегать каждый день!» — уточнила возлюбленная Преснякова.

К слову, мама певца — 48-летняя Кристина Орбакайте — призналась, что так же, как и ее старшие дети, она не намерена пренебрегать мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса. Певица стала больше времени проводить дома, избегая мест с большим скоплением людей.