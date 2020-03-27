«Умоляю! Перестаньте нам названивать»: Проскурякова просит не беспокоить Николаева

Ранее стало известно о том, что 60-летний композитор сдал анализ на коронавирус.

37-летняя Юлия Проскурякова вышла на связь с поклонниками после информации о том, что ее муж Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус. Поп-исполнительница опубликовала свежий пост в Instagram, обратившись к звездным коллегам, друзьям, журналистам и всем неравнодушным.

Так, певица пожаловалась на бесконечные телефонные звонки и сообщения со стороны тех людей, которые хотят первыми узнать о состоянии музыканта.

Проскурякова попросила на время оставить их с мужем в покое, заявив, что Игорь как никогда нуждается в отдыхе. Юлия намерена оградить избранника от любых треволнений и переживаний. При этом знаменитость отказалась давать какие-либо комментарии от лица Николаева до того, как им самим станет известен официальный диагноз.

«Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать!» — добавила Юлия.

Певица надеется, что журналисты и поклонники проявят такт и позволят ее семье сосредоточиться на здоровье и состоянии Игоря, который нуждается в поддержке и внимании близких. Ко всему прочему, супруга композитора просила репортеров не звонить ее мужу. По словам певицы, Николаеву нельзя нервничать. Сейчас они с супругом ждут результатов анализа.