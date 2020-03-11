Мама Никиты Преснякова пропустила вечеринку по случаю 23-летия невестки

При этом Кристина Орбакайте не стала поздравлять жену старшего сына с днем рождения и в соцсетях.

В Международный женский день модель Алена Краснова отметила свое 23-летие. Так, в ночь на 8 марта девушка устроила праздник в одном из столичных ресторанов, пригласив на торжество самых близких друзей. Позже именинница организовала вечеринку для родственников. Таким образом, супруга солиста группы Multiverse дважды отпраздновала свой день рождения.

Примечательно, что свекровь Алены на семейном ужине так и не появилась. Вместо Кристины Орбакайте на празднике присутствовала мачеха Никиты Преснякова. Выпускница «Фабрики звезд» не только сдружилась с пасынком, но и его возлюбленной. Напомним, что от Владимира Преснякова-младшего 37-летняя Наталья Подольская родила сына Артемия. В июне мальчику исполнится пять лет.

Примечательно, что свекровь Алены также проигнорировала день рождение возлюбленной старшего сына и в соцсетях. Так, певица не стала поздравлять невестку с днем рождения на личной страничке в Instagram. Помимо Натальи Подольской на семейной вечеринке Красновой отметились ее родители. Таким образом, Никита Пресняков успел повидаться со своей тёщей и тестем.

В беседе с подписчиками Алена уточнила, что она никак не ожидала, что ее избранник сделает ей предложение руки и сердца. Внуку Пугачевой удалось скрыть свои намерения от будущей супруги. Никита Пресняков женился на своей невесте в июле 2017 года. Этим летом они отпразднуют трехлетие совместной жизни.