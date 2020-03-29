Стильная мама: Пугачева в куртке оверсайз и кепке с лаковым козырьком прогулялась с детьми

Алла Пугачева, как и семья Дмитрия Маликова, старается выбираться на уединенные прогулки с близкими, избегая мест с массовым скоплением людей. Так, уикенд Примадонна провела в компании мужа, шоумена Максима Галкина, и шестилетних двойняшек Гарри и Лизы. Примечательно, что дети 70-летней Пугачевой наслышаны о пандемии. Общаясь со взрослыми, малыши напомнили им о правилах гигиены. Так, Лиза подметила, как важно мыть руки перед едой. Кроме того, дочка певицы уточнила, что нужно как можно реже выходить на улицу без надобности.

На прогулку с детьми и мужем Примадонна отправилась в актуальной бежевой куртке оверсайз, дополнив образ модной кепкой с лаковым козырьком. Муж певицы отдал предпочтение алому бомберу с белыми рукавами. На личной страничке в Instagram Галкин поделился отчетным снимком, посоветовав подписчикам беречь себя и своих близких.

«Всем желаем здоровья и бодрого духа!» — обратился к поклонникам Максим.

К слову, о самоизоляции сообщили и другие знаменитости, в их числе певица Алсу, Яна Рудковская, Ирина Дубцова, Татьяна Навка.

На время карантина из Москвы вместе с женой Аленой Красновой уехал и старший внук Аллы Борисовны — Никита Пресняков. Супруги обосновались на бывшей даче Примадонны на Истре.