«Девочки остаются девочками»: Навка позировала для селфи с Жасмин и Кудрявцевой

На вечеринке также присутствовала и 36-летняя Алсу, которая подметила, что в ближайшее время из-за карантина им не удастся собраться вместе на подобных торжествах.

Певица Жасмин на личной страничке поделилась отчетным снимком, на котором она была запечатлена с супругой хоккеиста Игоря Макарова и женой Дмитрия Пескова. Ранее 36-летняя Алсу подметила, что в ближайшее время они вряд ли смогут собраться всей дружной компанией на подобном празднике из-за карантина. На фоне распространения коронавируса в Москве было объявлено о закрытии школ, детских садов и высших учебных заведений, которые перешли на дистанционную программу. Кроме того, некоторые представители отечественного шоу-бизнеса сообщили о самоизоляции.

В их числе 45-летняя Яна Рудковская и выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова. Еще до того, как многие обеспокоились проблемой распространения коронавируса, младшая сестра 65-летнего Игоря Крутого — Алла — успела отпраздновать день рождения в одном из банкетных залов. На вечеринке присутствовали Лера Кудрявцева, певица Жасмин, Николай Басков, Димаш, Марина Юдашкина, Алсу, Татьяна Навка, Николай Цискаридзе, Валдис Пельш и многие другие.

«Что бы ни происходило в мире, девочки остаются девочками со своими маленькими слабостями! Ну, а если серьезно, берегите себя, друзья мои, в это непростое время», — отметила Жасмин, поделившись селфи с Татьяной Навкой и возлюбленной Игоря Макарова.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, музыкальный продюсер Яна Рудковская осталась без юбилея из-за коронавируса. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко решила перенести праздник, заверив, что ее друзья и близкие обязательно дождутся того момента, когда опасность сойдет на нет. Только в таком случае бизнесвумен займется приготовлениями к торжеству.