Светский выход: Навка выбрала платье с принтом, а Жасмин — наряд с открытыми плечами

Сестра композитора Игоря Крутого — Алла — устроила праздник по случаю своего дня рождения. Среди именитых гостей на вечеринке были замечены: Татьяна Навка, Николай Цискаридзе, Жасмин, Димаш, «Золотой голос России» Николай Басков, Лера Кудрявцева, Александр Ревва и многие другие. Разумеется, на торжестве появился и родной брат именинницы.

В банкетном зале Алла Крутая встречала гостей в объемном бальном платье, украшенном переливающимися стразами. Знаменитость выбрала насыщенный фиолетовый оттенок. Примечательно, что олимпийская чемпионка в танцах на льду отдала предпочтение вечернему наряду простого кроя. На совместном снимке с именинницей 44-летняя Татьяна Навка позировала в белом платье с геометрическим принтом. Образ спортсменки дополнило массивное колье.

В отличие от супруги Дмитрия Пескова, певица Жасмин сделала ставку на пышное платье в стиле total black. Артистка выбрала приталенный наряд с открытыми плечами, подчеркнув линию декольте, как это сделала виновница торжества.

«С днем рождения еще раз, дорогая Аллочка! Ты права, неважно, сколько тебе лет и сколько зим, если в душе круглый год цветет весна, как у тебя! Любим», — обратилась к сестре Игоря Крутого певица.

К слову, в кадре вместе с именинницей и Жасмин позировал также казахский певец Димаш. Артист при выборе брючного костюма отдал предпочтение алому оттенку, дополнив наряд контрастной черной сорочкой.