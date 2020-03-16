«В компании замечательных девочек»: Алсу на вечеринке повидалась с Навкой и Жасмин

На личной страничке в Instagram певица Жасмин поделилась свежим снимком, который был сделан на вечеринке по случаю дня рождения Аллы Крутой. Примечательно, что на банкете поп-исполнительница оказалась за одним столиком с супругой бизнесмена Яна Абрамова и женой Дмитрия Пескова.

В отличие от 36-летней Алсу и Жасмин, которые отдали предпочтение монохромному образу в стиле total black, олимпийская чемпионка в танцах на льду примерила принтованное белое платье простого кроя.

«Как приятно получать удовольствие от праздника Аллы Крутой в компании замечательных девочек! Наговорились, натанцевались, не все успели сделать, но сфоткаться — это святое», — отметила Жасмин.

К слову, не так давно Алсу вместе с мужем побывала на испанской вечеринке шоумена Алексея Чумакова. Артистка приготовила для возлюбленного экс-солистки группы «Блестящие» музыкальный сюрприз, исполнив на импровизированной сцене композицию из собственного репертуара — песню «Зимний сон».

Примечательно, что присутствующая на вечеринке Аллы Крутой 44-летняя Татьяна Навка подметила, что особое впечатление на нее произвел торт, который для виновницы торжества испекли кондитеры. Именинный пирог младшей сестры 65-летнего композитора представлял собой плетенную корзину с подснежниками. По словам фигуристки, десерт без преувеличения можно было сравнить с кулинарным шедевром.