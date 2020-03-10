«Платьишко — огонь!»: Кудрявцева сходила на ужин в наряде с пышными рукавами и шнуровкой

Ведущая программы «Секрет на миллион» вместе с мамой отдыхает в Дубае. Одним из первых свежие фото супруги хоккеиста оценил Андрей Разыграев.

48-летняя Лера Кудрявцева вместе с мамой Александрой Ивановной отдыхает за границей. Примечательно, что Международный женский день ведущая программы «Секрет на миллион» отпраздновала в одном из ресторанов в Дубае. Компанию знаменитости составили ее друзья и теща хоккеиста Игоря Макарова. К слову, свежие снимки возлюбленной спортсмена привлекли внимание виджея телеканала Муз-ТВ Андрея Разыграева.

«Платьишко — огонь! Мамуля — красотка! Сразу видна порода, и в кого такая красивая доча получилась!! С праздником еще раз», — отметил шоумен, сделав комплимент Лере и ее маме.

На ужин Кудрявцева отправилась в белом платье в пол с актуальными пышными рукавами-фонариками и шнуровкой на спине. О моде на объемные рукава в интервью Teleprogramma.pro упоминала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

На фото с мамой телеведущая позировала с букетом цветов.

«Чудесный вечер», — отметила возлюбленная Игоря Макарова.

Ранее знаменитость прокомментировала известие о том, что она не вошла в обновленный состав ведущих ежегодной Национальной премии Муз-ТВ. К слову, на пресс-завтраке Арман Давлетяров уточнил, что вместе с Ксенией Собчак, Максимом Галкиным и Александром Реввой церемонию вручения будет вести Ольга Бузова.

48-летняя Кудрявцева назвала «подлостью» то, что ее даже не уведомили о подобных изменениях. Сам Давлетяров считает, что Лере «грех жаловаться и упрекать».