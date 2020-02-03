Звездные истории

Не дожил до 450 лет: как Децл предсказал свою смерть, в которую не верят многие фанаты

3 февраля исполняется год со дня неожиданной смерти Кирилла Толмацкого, больше известного под именем Децл.

Не дожил до 450 лет: как Децл предсказал свою смерть, в которую не верят многие фанаты
Рэпер ДеЦл (Кирилл Толмацкий). Фото: КП/Жданов Анатолий

Его по праву называют звездой рэпа, пионером этого музыкального направления. В самом деле, никто до Кирилла не сделал для рэпа и хип-хопа так много. Именно благодаря трекам Децла миллионы подростков почувствовали поддержку в своем увлечении необычной музыкой.

За прошедший с его смерти год мы, казалось, узнали все об этом «золотом мальчике». Давайте вспомним его сегодня еще раз.

Прозвище придумал папа

Репер Кирилл Толмацкий. Фото
Рэпер Кирилл Толмацкий. Фото: КП/Руковицын Олег

Почему — «Децл»? Те, кто рос в 90-х и начале 2000-х, помнят: именно так в то время называли мелких, щуплых подростков, — с оттенком пренебрежения. Отец Кирилла, продюсер Александр Толмацкий, «выдал» это жаргонное словечко, когда встал вопрос о сценическом псевдониме для сына.

Кирилл и в самом деле был худеньким невысоким подростком, так что «Децл» прилипло к нему сразу и навечно.

Состричь дреды? Только в случае Третьей мировой войны! 

Репер Кирилл Толмацкий. Фото
Рэпер Кирилл Толмацкий. Фото: КП/Жданов Анатолий

Одной из отличительных особенностей Децла стала необычная прическа — длинные дреды. Отращивать эти косички Кирилл начал еще в подростковом возрасте. В интервью он признавался, что дреды для него — символ некой внутренней стабильности, и состричь их его сможет заставить только Третья мировая война.

«Но это неточно», — добавлял Кирилл.

Дружил с Дроздовым и ел жаб

Репер Кирилл Толмацкий. Фото
Рэпер Кирилл Толмацкий. Фото: КП/Гусева Евгения

В 2003 году 20-летний Децл участвовал в реалити-шоу «Последний герой». Участникам предстояло выживать на необитаемом острове, питаясь тем, что они сами добудут. Кирилл, несмотря на большую разницу в возрасте, подружился с известным ведущим программы «В мире животных» Николаем Дроздовым.

А однажды певец сумел добыть для пропитания местную жабу. По совету Дроздова он снял с нее кожу, которая могла оказаться ядовитой. Из жабы был сварен суп, его съели, однако еще несколько дней чувствовали себя неважно…

Предсказал свою смерть

Фото в рамке Кирилла Толмацкого. Фото
Фото в рамке Кирилла Толмацкого. Фото: КП/Вороной Руслан

В интервью Кирилла не раз звучали слова о том, что он хотел бы инсценировать собственную смерть в возрасте 35 лет, скрыться на необитаемом острове и наслаждаться жизнью еще очень долго, до 450 лет, чтобы успеть увидеть все интересное, что есть на Земле.

Это странно, но смерть настигла Кирилла именно в 35. Некоторые поклонники рэпера до сих пор не верят в его уход и убеждены: он сделал так, как и планировал, то есть его смерть — фиктивная. На самом деле Децл скрылся от людей где-то далеко и продолжает сочинять песни…

К сожалению, смерть певца зафиксирована официально, никаких сомнений в этом быть не может, так что все эти домыслы — просто фантазии поклонников.

Децл воспитывал чужого ребенка?

К сожалению, родные Кирилла Толмацкого до сих пор не могут наладить между собой нормальные отношения. Между отцом Децла, Александром Толмацким, и вдовой музыканта, Юлией Киселевой, постоянно возникают разногласия и взаимные обвинения.

Совсем недавно Александр Толмацкий начал настаивать на проведении теста ДНК, чтобы убедиться в том, что единственный сын Децла, Тони, действительно ему родной по крови. Сомнения в этом факте у Александра вызвало, по его словам, поведение Юли и то, что Кирилл не указан как отец в свидетельстве о рождения мальчика. На момент смерти Децла его сыну было 14 лет.

А как вы думаете – эта история может окончиться согласием и примирением обеих сторон, родителей и жены Кирилла? Возможно, ради его памяти самые близкие для музыканта люди пойдут на какие-то компромиссы?

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Не дожил до 450 лет: как Децл предсказал свою смерть, в которую не верят многие фанаты
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