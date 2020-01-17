«Она сумасшедшая, вы что, не видите?»: родители Децла не могут увидеть внука

Юлия Толмацкая уже несколько месяцев выкладывает в Инстаграм свои фотографии из какой-то тропической страны. При этом, она не поясняет, как долго собирается жить там, переехала навсегда в пальмовый край или находится там, чтобы справиться с переживаниями после потери мужа. Также не очень понятно, что происходит с их сыном Меркурием Антонием Иоанном Кирилловичем Киселевым, которого для простоты все называют Тони.

Певец дал сыну другую фамилию – и сейчас это вызвало множество слухов. Тони уже четырнадцать лет, и мать, по словам родителей Децла Александра и Ирины Толмацких, не просто прячет его от них, но еще и затягивает процесс оформления наследства.

В результате, Александр Толмацкий решил провести тест на установление отцовства.

«У нас с ней нет напряженных отношений просто потому, что вообще нет никаких отношений. Ситуация с внуком, какой была, такой и осталась – я его не вижу, хотя мы с ним были друзьями. Настоящими друзьями. Я не понимаю, когда люди себя так ведут. Может быть, когда человек чувствует вину, он бежит, наверное, – говорит Ирина Толмацкая. – Я не защищаю Сашу (Александр Толмацкий – отец Децла и бывший муж Ирины), мы с ним много лет не общались, нас смерть Кирюши снова свела. Но он никакие козни не строит. Он очень импульсивный, поэтому таким способом хочет узнать, что происходит. Если тест не подтвердит, мы не откажемся от него, будем поддерживать мальчика. Мы с самого начала не строим никаких препонов. Ей нужно было просто прийти в суд и подтвердить, что наш сын – отец ее ребенка».

больше по теме Поклонники Децла хотят установить камеру на могилу рэпера после пожара Подобным образом фанаты хотят обезопасить место захоронения музыканта.

Если бы Юлия Толмацкая сразу пришла в суд, говорят Александр и Ирина Толмацкие, то Тони уже был бы прямым наследником Децла. Теперь же процесс наследования заморожен, и родители певца гадают, в чем причина такого поведения Юлии.

«Я лично с Юлией не общаюсь. Только через адвокатов. И не знаю, удастся ли с внуком наладить отношения. Сложно все это. По крайней мере, она препятствует всячески. Может, когда он станет повзрослее, изучит проблему и по-другому посмотрит на произошедшее. Что же касается мотивов поведения Юлии, то мне сложно оценить уровень сознания этого человека», — прокомментировал ситуацию Александр Толмацкий.

Родители Децла говорят, что беспокоятся о будущем Тони, и считают, что он сейчас не защищен.

«Все делается ради будущего мальчика. Юлия взрослая женщина, она может пойти работать. Но этого не происходит. Обычно горе сближает людей, а у нас наоборот. Ее поведение не понятно, поэтому у Саши и возникают разные мысли насчет того, что Тони – не родной сын Кирюши. Саша же анализирует причины. Только мама может сказать точно, ее ребенок или не ее. Но даже иногда и мама не может сказать. Бывают такие мамы, – поделилась своей позицией с Teleprogramma.pro Ирина Толмацкая. – Если вступим в наследство мы, а не Тони, то я переведу ему все эти деньги или отпишу по наследству. Но именно ему – мальчику. Потому что деньги очень быстро тратятся. Особенно, когда нет прихода.

По словам Толмацкой, ей хочется поскорее решить этот вопрос, потому что имущество именно ей приходится платить налоги и квартплату за квартиру Децла.

«Я – работающий пенсионер, у меня небольшая зарплата, пожилая мама. Она может поехать в Индию, куда угодно, но за Кирюшину квартиру я каждый месяц отдаю пятнадцать тысяч рублей. Выплачиваю налоги. Лучше бы я помогла этими деньгами кому-нибудь, чем вот так впустую тратить. И что мне с этой квартирой делать? – задается вопросом она. – Продавать, сдавать? Пускай вместе с ребенком приезжают и живут там, если эта квартира нужна ей. Я не хочу, чтобы потом говорили, что я пытаюсь распорядиться квартирой по своему усмотрению».

Сейчас Ирина Толмацкая готовит к выходу автобиографию, где будет много сказано про Децла. По словам же Александра Толмацкого, 25 февраля состоится концерт памяти Децла, в котором российские звезды будут исполнять свои каверы на его композиции.