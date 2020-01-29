Вдова Децла объяснила, почему ее сын перестал общаться с бабушкой и дедушкой

Юлия впервые за долгое время дала интервью. Она заверила, что не прячется, а просто ждет окончания судебных тяжб касательно наследства рэпера.

После смерти Кирилла Толмацкого разгорелся скандал в его семье. Как это обычно бывает, родители артиста не могут найти общий язык с его гражданской женой Юлией. Некоторое время назад девушка пропала вместе с сыном рэпера, 14-летним Тони. Сама она рассказала в интервью Андрею Малахову, что никуда не исчезала. Якобы мать Кирилла поменяла замки в квартире, просто выселив их. Девушка также утверждает, что не препятствует общению Тони с родственниками, просто они решили взять паузу до окончания судебных тяжб касательно наследства.

«Внук очень просил бабушку не ходить на передачу. Пытался обратить внимание на ее психологическое состояние. Она сказала: „Спокойно, я выпью успокоительное и схожу“. В общем, в тот день, честно говоря, они и расстались. Бабушка просто не сразу это заметила. Он поступил по-мужски, очень грамотно. Десять минут аргументировал все, а потом сказал: „Ладно, поступай как хочешь“. Собрал вещи и уехал от бабушки. Меня спросил: „Можно пока я к ней больше не поеду?“», — пояснила Юлия.

По ее словам, порой в порыве гнева Тони хочет позвонить бабушке с дедушкой и все высказать, но она просит его сдерживаться. Девушка заверила, что не хочет раздувать конфликт.

«Мы не были расписаны. У фамилии Толмацкий плохая репутация. Дедушка моего сына, отец моего супруга, продюсер, который хорошо заточен на скандал. Право на наследование еще не завершено. Дедушка у нас материалист, бизнесмен, поэтому сын с ним и не общался в течении многих лет», — заверила вдова Децла. «Родственникам нужен скандал, чтобы продавать имя. Я уже 10 месяцев за ними наблюдаю. Они забывают сказать, что о музыке, что о стихах, о том, что действительно важно», — заверила вдова рэпера.

Отец Кирилла назвал ее слова ложью. Александр отметил, что Юлия повела себя очень странно, когда артист умер. По его словам, она не проронила ни слезинки. Он уверен, что девушка настраивает своего сына против их семьи. Более того, Толмацкий утверждает, что она действует не во благо Тони.