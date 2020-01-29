Звездные истории

«Поменяли замки в доме»: вдова Децла утверждает, что ее с ребенком выселили

Юлия объяснила, почему не общается с родителями рэпера. По ее словам, они взяли паузу до окончания судебных тяжб касательно наследства.

«Поменяли замки в доме»: вдова Децла утверждает, что ее с ребенком выселили
Децл. фото: globallookpress.com/

Кирилл Толмацкий скончался почти год назад. Сразу после похорон рэпера произошел скандал в его семье. Родители артиста Александр и Ирина заявили, что вдова Децла Юлия не дает им видеться с внуком. Теперь они готовятся к борьбе за наследство. В студии передачи «Прямой эфир» отец Кирилла рассказал, что его невестка подала в суд, чтобы доказать, что осталась без кормильца. Он заверил, что Юлия не только настраивает сына против них, но и заинтересована в наследстве. Мужчина утверждает, что девушка пропала вместе с их внуком.

Вдова Кирилла имеет свою версию случившегося. Девушка утверждает, что их с ребенком выселили из квартиры.

«Мы взяли небольшую паузу и договорились, что, когда суды закончатся, мы будем уже непосредственно общаться с бабушкой и дедушкой. Я берегу ребенка, он сам тоже не хочет обсуждать это, пока не определены непосредственные наследники, причем для нас неважно, в каких долях все будет распределено. Просто не хочется, чтобы нас воспринимали как потенциальных конкурентов или наследников. Бабушка пользуется тем, что документы оформлены на нее, она меняла замки, в надежде, что мы придем, будем вступать в какой-то диалог. Поменяли замки в доме и сказали, что мы сбежали», — заявила Юлия.

Юлия дала интервью. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

По ее словам, даже вещи из квартиры она не забрала. Девушка уверена, что мама Децла ищет славы и внимания.

«Она решила стать продюсером моего покойного мужа. Прискорбно и противно. Внук очень просил ее не ходить на телевидение, она же не послушала. Нам отключили телефоны, а потом начали кричать в прессе, что мы не общаемся», — отметила гражданская жена артиста. По ее словам, мать Кирилла хитростью заставила написать дарственную на себя и теперь хозяйничает в чужом доме.

Юлия объяснила, почему не дает сыну видеться с бабушкой и дедушкой. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Александр Толмацкий заверил, что Юлия много врет. Он подчеркнул, что впервые дал большое интервью после трагедии. Мужчина не стал скрывать, что хочет увидеть внука, но пока у него нет этой возможности. Более того, именно Юлия подала в суд, поэтому он утверждает, что его бывшая невестка говорит глупости. Отец Децла хочет, чтобы была проведена ДНК-экспертиза для установления отцовства. Он сомневается, что Юля родила сына от Кирилла.

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«Поменяли замки в доме»: вдова Децла утверждает, что ее с ребенком выселили
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