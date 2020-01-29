«Поменяли замки в доме»: вдова Децла утверждает, что ее с ребенком выселили

Юлия объяснила, почему не общается с родителями рэпера. По ее словам, они взяли паузу до окончания судебных тяжб касательно наследства.

Кирилл Толмацкий скончался почти год назад. Сразу после похорон рэпера произошел скандал в его семье. Родители артиста Александр и Ирина заявили, что вдова Децла Юлия не дает им видеться с внуком. Теперь они готовятся к борьбе за наследство. В студии передачи «Прямой эфир» отец Кирилла рассказал, что его невестка подала в суд, чтобы доказать, что осталась без кормильца. Он заверил, что Юлия не только настраивает сына против них, но и заинтересована в наследстве. Мужчина утверждает, что девушка пропала вместе с их внуком.

Вдова Кирилла имеет свою версию случившегося. Девушка утверждает, что их с ребенком выселили из квартиры.

«Мы взяли небольшую паузу и договорились, что, когда суды закончатся, мы будем уже непосредственно общаться с бабушкой и дедушкой. Я берегу ребенка, он сам тоже не хочет обсуждать это, пока не определены непосредственные наследники, причем для нас неважно, в каких долях все будет распределено. Просто не хочется, чтобы нас воспринимали как потенциальных конкурентов или наследников. Бабушка пользуется тем, что документы оформлены на нее, она меняла замки, в надежде, что мы придем, будем вступать в какой-то диалог. Поменяли замки в доме и сказали, что мы сбежали», — заявила Юлия.

По ее словам, даже вещи из квартиры она не забрала. Девушка уверена, что мама Децла ищет славы и внимания.

«Она решила стать продюсером моего покойного мужа. Прискорбно и противно. Внук очень просил ее не ходить на телевидение, она же не послушала. Нам отключили телефоны, а потом начали кричать в прессе, что мы не общаемся», — отметила гражданская жена артиста. По ее словам, мать Кирилла хитростью заставила написать дарственную на себя и теперь хозяйничает в чужом доме.

Александр Толмацкий заверил, что Юлия много врет. Он подчеркнул, что впервые дал большое интервью после трагедии. Мужчина не стал скрывать, что хочет увидеть внука, но пока у него нет этой возможности. Более того, именно Юлия подала в суд, поэтому он утверждает, что его бывшая невестка говорит глупости. Отец Децла хочет, чтобы была проведена ДНК-экспертиза для установления отцовства. Он сомневается, что Юля родила сына от Кирилла.