«Я переведу ему все деньги»: мать Децла хочет, чтобы наследство рэпера досталось его сыну

После скоропостижной смерти рэпера Децла осталась пустая квартира в Москве, в которой раньше жил артист. Сейчас за эту жилплощадь платит его мать — Ирина Толмацкая. Сумма составляет около 15 тысяч в месяц и обременяет пенсионерку. По словам женщины, она бы с удовольствием передала это имущество внуку Тони, но мать последнего Юлия увезла мальчика и не явилась в суд по делу наследства. В результате этого процесс был заморожен.

«И что мне с этой квартирой делать? Продавать, сдавать? Пускай вместе с ребенком приезжают и живут там, если эта квартира нужна ей, — заявила Ирина Толмацкая порталу Teleprogramma.pro. — Я не хочу, чтобы потом говорили, что я пытаюсь распорядиться квартирой по своему усмотрению».

Родители Децла считают, что Юлия ведет себя очень странно. Ее действия натолкнули Александра Толмацкого на мысль о том, что Тони — не родной сын Кирилла. Сейчас бизнесмен требует тест на отцовство, но, по словам Ирины, даже если проверка выдаст отрицательный результат, они с бывшим мужем не откажутся от мальчика и будут ему помогать.

«Если вступим в наследство мы (родители Децла. — Прим. авт.), а не Тони, то я переведу ему все эти деньги или отпишу по наследству. Но именно ему – мальчику», — обещает мать рэпера.

Женщина посетовала, что обычно горе сближает людей, а в их семье — наоборот. Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля 2019 года во время вечеринки в Ижевске. У 35-летнего артиста неожиданно остановилось сердце.