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«Стирает ластиком у него память»: вдова Децла настраивает сына против семьи рэпера

В этом уверен отец артиста Александр Толмацкий. Он подозревает, что мальчик также может не получить наследство.

«Стирает ластиком у него память»: вдова Децла настраивает сына против семьи рэпера
Децл. фото: globallookpress.com/

Вот уже прошел почти год с того момента, как не стало Кирилла Толмацкого. Известный исполнитель скоропостижно скончался, когда находился в Ижевске на вечеринке. У него остался сын Тони, которому 14 лет. Мать ребенка Юлия называет себя вдовой Децла, но папа артиста заверяет, что она была только его сожительницей. После смерти рэпера, девушка скрылась вместе с ребенком и не дает родителям певца видеться со своим внуком.

В студии передачи «Прямой эфир» папа Кирилла Александр Толмацкий заявил, что в свете последних событий сомневается, что Юлия родила ребенка от Децла. Он теперь настаивает на проведении ДНК-экспертизы. По его словам, девушка уходила от артиста, а рожала вообще на непонятной квартире в Санкт-Петербурге.

«Вы сказали в начале программы о каком-то миллионном наследстве. Да нет никакого миллионного наследства. Есть права — они его наследство, но деньги от владения правами на творчество возникают, когда это творчество кто-то продвигает. Когда снимаются фильмы о нем, происходят концерты, люди исполняют каверы. Если Тони вступит в наследство, это его деньги. Но она всему этому противодействует. Она уговаривает артистов не участвовать в каких-то мероприятиях посвященных Кириллу», — высказался Александр.

Отец Децла требует ДНК-экспертизу. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

По его словам, он был потрясен, когда Децлу посмертно присудили несколько наград. Александр ожидал, что их получит сын артиста и скажет, как любил папу, но этого не произошло. «Кто-то запретил ему это сделать. Кто-то стирает ластиком у него память. У меня такое ощущение, что она хочет завладеть правами не для того, чтобы их приумножить и чтобы у Тони было будущее, а для того, чтобы использовать это для блокировки памяти о Кирилле».

По словам Александра, у Тони в документах не вписан отец. «Мы ему никто», — констатировал Толмацкий. Он объяснил, что даже не может прийти в школу к внуку, так как в итоге Юлия может заявить, что это попытка похищения. «Я так понимаю, она убедила его, что папы нет в свидетельстве о рождении, потому что виноват папа. Она же не будет ему говорить, что она его не вписала, чтобы манипулировать Кириллом», — пояснил продюсер.

Децл с Юлией, сыном и матерью Ириной. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»
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«Стирает ластиком у него память»: вдова Децла настраивает сына против семьи рэпера
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