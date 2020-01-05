Квартиры, машины, кольца: какими дорогостоящими приобретениями звездам запомнится 2019 год

Квартира — 120 миллионов рублей

Свершилось! Самая завидная невеста страны стала еще завиднее. Ольга Бузова купила наконец недвижимость в столице. Певица и телеведущая приобрела квартиру площадью 220 квадратных метров в элитном жилом комплексе на западе Москвы. Оля эмоций не скрывает и ищет теперь выгодные предложения по ремонту: «Наконец-то купила свою квартиру в Москве. Как это ценно и как я долго к этому шла. Свое сокровище, в котором буду жить, любить и оставаться счастливой, я искала несколько месяцев, сменила несколько риэлторов. Они никак не могли услышать мои требования! Но все позади. Нужно сделать план, а затем начать ремонт!».

Кольцо — 30 миллионов рублей

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в декабре 2011 года, и с тех пор шкатулка с драгоценностями Примадонны стала периодически пополняться. Так, на свадьбу Максим презентовал жене бриллиантовый гарнитур: кольцо, сережки и колье. Потом были еще подарки, а Николай Басков весьма кстати на один из дней рождения подарил Пугачевой машинку для чистки бриллиантов.

После юбилея Алла Борисовна выгуливала новый подарок мужа — кольцо с центральным бриллиантом не менее 12 карат. Стоимость подобных украшений эксперты оценили в 30 миллионов рублей.

Дом — 20 миллионов рублей

Блогер и телеведущая Ида Галич скоро станет мамой. А накануне этого события она исполнила давнюю мечту: купила дом площадью 280 квадратных метров стоимостью не менее 20 миллионов рублей. Недвижимость расположена на Киевском шоссе, в 12 километрах от МКАДа. Галич пришлось взять ипотеку. Первое фото на фоне дома Ида подписала так: «Если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка». Кстати, в рейтинге богатых и знаменитых Галич фигурирует с доходом $800 тысяч (почти 50 миллионов рублей). Интересно, зачем Ида брала ипотеку? Видимо, это не единственные ее серьезные траты.

Автомобиль — 15 миллионов рублей

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина купила новый белоснежный Mercedes. «Сложный выбор был сделан, знакомьтесь, G500. В E-класс сложно не влюбиться!» — подписала фото с солидной покупочкой Бородина. Кстати, Бородина в отличие от большинства коллег не нанимает водителя — всегда сама за рулем, что дает ей возможность получить еще больше эмоций от дорогой покупки.

Бизнес — 5 миллионов рублей

Через месяц откроется кафе Ксении Собчак (ее прежние вкусные проекты давно закрылись). Помещение площадью 450 квадратных метров звезда арендовала в центре Москвы на улице Льва Толстого. Здесь уже сделали ремонт. Концепция кафе — кулинария с готовыми блюдами. Это совместный проект Собчак с ресторатором Александром Орловым. Ксюша ввела в меню вегетарианские блюда, а также угощения без глютена. Собчак объявила конкурс среди подписчиков в Инстаграм: «100 тысяч рублей получит тот счастливчик, кто под этим постом придумает нам классное название для демократического кафе-ресторана с быстрой подачей горячих блюд, лучшей пекарней, десертами и вкусным кофе». Вложения в запуск кафе составляют не менее 5 миллионов. А прибыль подобные заведения начинают приносить не раньше, чем через два года после запуска.