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Беременная Ида Галич сняла клип в духе лихих 1990-х

Супруга певицы сыграл известный блогер Kyivstoner.

Беременная Ида Галич сняла клип в духе лихих 1990-х
Ида Галич в клипе «Вызывай милицию». Фото: стоп-кадр из клипа.

Популярный видеоблогер и по совместительству певица Ида Галич опубликовала новый клип. Видео на песню «Вызывай милицию» появилось на YouTube 18 октября. И, как сейчас можно среди звезд, это не просто 3-минутный музыкальный ролик, а целый мини-фильм со своим сюжетом.

Сразу нужно отметить, что и сама песня, и ролик выполнены в духе 90-ых. Галич играет попсовую певицу, которая приходит в колонию проведать своего возлюбленного (его играет другой популярный блогер — Kyivstoner). Супруги спорят, переговариваясь за стеклом. Далее у артистки закрутилась невероятная карьера, она снимает клипы, получает премии, но вдруг продюсер отправляет ее петь в сауну для прокурора. Последний, изрядно выпив, рассказывает звезде, что на ее возлюбленного «накинули» еще преступлений. И тогда женщина отваживается на дерзкий план по освобождению супруга.

Напомним, два месяца назад 29-летняя певица сообщила поклонникам, что беременна. Ранее она вышла замуж за мужчину, который был очарован ею, даже не зная, что девушка известна и популярна.

Как вам клип? Напомнил 90-ые?

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Беременная Ида Галич сняла клип в духе лихих 1990-х
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