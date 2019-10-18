Беременная Ида Галич сняла клип в духе лихих 1990-х

Популярный видеоблогер и по совместительству певица Ида Галич опубликовала новый клип. Видео на песню «Вызывай милицию» появилось на YouTube 18 октября. И, как сейчас можно среди звезд, это не просто 3-минутный музыкальный ролик, а целый мини-фильм со своим сюжетом.

Сразу нужно отметить, что и сама песня, и ролик выполнены в духе 90-ых. Галич играет попсовую певицу, которая приходит в колонию проведать своего возлюбленного (его играет другой популярный блогер — Kyivstoner). Супруги спорят, переговариваясь за стеклом. Далее у артистки закрутилась невероятная карьера, она снимает клипы, получает премии, но вдруг продюсер отправляет ее петь в сауну для прокурора. Последний, изрядно выпив, рассказывает звезде, что на ее возлюбленного «накинули» еще преступлений. И тогда женщина отваживается на дерзкий план по освобождению супруга.

Напомним, два месяца назад 29-летняя певица сообщила поклонникам, что беременна. Ранее она вышла замуж за мужчину, который был очарован ею, даже не зная, что девушка известна и популярна.

Как вам клип? Напомнил 90-ые?