Домохозяйка: Пугачева приготовила фирменное блюдо для Ивлеевой, Харламова и других гостей

Алла Пугачева в этом году отпраздновала юбилей. В честь этого события певица не только провела два концерта, но и дала возможность насладиться своим вокалом в кино. 70-летняя артистка все же отказалась участвовать в зимних «Огоньках», но при этом сделала неожиданный сюрприз поклонникам. Она снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой для YouTube-канала девушки-блогера. Более того, звезда пустила ее в свой замок.

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Ивлеева изобразила девушку, которая оказывается в разных местах и общается с разными людьми. То есть почти себя саму. Так выходит, что она встречает Максима Галкина, который мечтает оказаться в замке. По сюжету, гостей в роскошном доме принимает Алла Борисовна. Она накрыла стол для своих давних друзей Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой, для Александра Реввы и даже Гарика Харламова. Сама Пугачева предстала перед гостями в клетчатой красной юбке и черной блузке. Пояс дополнил образ.

«А что ты так волнуешься? Настю я знаю! Наелась?» — сразу поинтересовалась хозяйка дома у Ивлеевой. Дети Галкина Лиза и Гарри выбежали поприветствовать папу, но он сделал вид, что не узнал их. «Чьи дети?» — спросил шоумен. После этого гости стали играть в игру «Кто я?». Каждому на лоб приклеили стикер с именем известного человека или персонажа, ну и дальнейшие правила всем известны.

Примечательно, что Игорь Николаев решил сделать из своей жены бывшую супругу. На ее стикере он написал «Наташа Королева». Правда возлюбленная быстро раскусила его задумку. А пока Харламов гадал, кто он, Пугачева угостила всех вареной картошкой и своим фирменным блюдом. На тарелке лежало мясо.

«Ребята, уточка прибыла», — объявил Галкин. «Фирменное блюдо», — подчеркнула Примадонна. Сама певица играть в игру не стала, но активно помогала другим. «Как вкусно», — восхитился Гарик. Другие гости тоже остались в восторге. «Летят утки», — запела Алла Борисовна. «И два гуся», — подхватил Харламов. Певица рассмеялась после этого. К слову, в итоге в игре проиграла Ивлеева. Она согласно игре была рэпером Feduk.