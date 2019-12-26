Ольга Бузова может отправиться за решетку на полмесяца

Певица до сих пор не оплатила штраф за серьезное превышение скорости.

Певица Ольга Бузова может отправиться за решетку на 15 суток за неоплаченный штраф ГИБДД. Летом звездная исполнительница превысила скорость на 60 километров в час, что запечатлела камера видеофиксации нарушений. По уму, звезда проекта «Дом-2» должна была заплатить тысячу рублей и к ней бы не было вопросов, но почему-то до сих пор этого не сделала.

Между тем, источник в правоохранительных органах сообщил, что все сроки оплаты штрафа уже вышли. Исполнительница вполне может после суда на 15 суток отправиться за решетку. Еще один вариант – общественные работы на срок до пятидесяти часов.

В ГИБДД отмечают, что многие автолюбители почему-то думают, что просто могут со временем оплатить штраф в двойном размере и не боятся угодить за решетку. Однако суд может отправить злостных неплательщиков в камеру на определенное время.

Кстати, за Ольгой Бузовой, как отметили в ГИБДД, огромное количество нарушений за прошедший год. За ней числится 63 штрафа. Причем многие из них до сих пор не оплачены. Среди нарушений: несоблюдение разметки, превышения скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие, сообщает «Комсомольская правда».