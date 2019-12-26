Ольга Бузова может отправиться за решетку на полмесяца

Певица Ольга Бузова может отправиться за решетку на 15 суток за неоплаченный штраф ГИБДД. Летом звездная исполнительница превысила скорость на 60 километров в час, что запечатлела камера видеофиксации нарушений. По уму, звезда проекта «Дом-2» должна была заплатить тысячу рублей и к ней бы не было вопросов, но почему-то до сих пор этого не сделала.
Между тем, источник в правоохранительных органах сообщил, что все сроки оплаты штрафа уже вышли. Исполнительница вполне может после суда на 15 суток отправиться за решетку. Еще один вариант – общественные работы на срок до пятидесяти часов.
В ГИБДД отмечают, что многие автолюбители почему-то думают, что просто могут со временем оплатить штраф в двойном размере и не боятся угодить за решетку. Однако суд может отправить злостных неплательщиков в камеру на определенное время.
Кстати, за Ольгой Бузовой, как отметили в ГИБДД, огромное количество нарушений за прошедший год. За ней числится 63 штрафа. Причем многие из них до сих пор не оплачены. Среди нарушений: несоблюдение разметки, превышения скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие, сообщает «Комсомольская правда».