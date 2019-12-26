«Чисто для своих куриц»: новое шоу Собчак потерпело полный крах

Около 6 тысяч «лайков» и 8 тысяч «дизлайков» заработало последнее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» (на момент публикации материала). Для Ксении Анатольевны это очевидный крах, ведь даже сомнительные программы с не самыми популярными героями всегда воспринимались ее аудиторией на «ура». Тех, кто одобрял видео журналистки, обычно было втрое-вчетверо больше, чем зрителей, поставивших «дизлайк».

Да и количество просмотров – 384 тысячи за сутки – одни слезы. Ранее эфиры Собчак набирали по 1 миллиону за день. Так что же не понравилось пользователям YouTube?

Новая программа Ксении была посвящена светской жизни столицы. Гости Собчак обсудили, кто среди светских персонажей Москвы сейчас на коне, кто в их общество никогда не попадет и чем они живут. Как и многие столичные светские львицы, Ксения Анатольевна совершила глобальную ошибку — она сама себя убедила, что всю Россию по какой-то неведомой причине интересуют сомнительные «истории успеха» небольшой кучки людей, называющих себя «светскими». Причем всего лишь одного города, пусть и столицы.

Уже спустя пару минут после начала эфира зрители стали писать в комментариях: «Кто эти люди?».

«Видео чисто для своих куриц», «Шариковы с претензией на исключительность. Днище! Ребята, как вы ни тужитесь, вы обыкновенные паразиты. Вот и все. Скучно и стремно на вас смотреть», «Для кого и для чего вы снимали это видео? Никому не известные люди обсуждают других таких же. Такое чувство, что вы просто забыли выключить камеру на своем званом обеде. Или, может, вы думаете, что надо просветить дремучих зрителей ютуба о том, что такое светское общество? Если да, то вы все-таки летаете на уровне «Дома-2», и слава богу, что никто вас не выбрал президентом», — комментариями такого характера наполнился влог Собчак.

Любопытно, что в это же время отличилась и другая звезда «Дома-2». Алена Водонаева в своем блоге заявила, что прокормить двоих детей на две среднестатистические зарплаты в России невозможно. И призвала небогатых женщин не рожать больше одного ребенка.

Как вам выпады отечественных звезд?