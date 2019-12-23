Звездный стиль

Бородина в сверкающем мини-платье «блистала» на вечеринке дочери

Телеведущая затмила именинницу, в честь которой устроила роскошный праздник.

Бородина в сверкающем мини-платье «блистала» на вечеринке дочери
Ксения Бородина. фото: globallookpress.com/

Ксения Бородина для многих стала иконой стиля. Для появления на съемках девушка всегда подбирает броские и женственные образы. А накануне в семье телеведущей состоялось радостное событие. Ее дочери Теоне исполнилось четыре года. С самого утра девочку встретили родители со множеством подарков. Квартира была украшена разноцветными шарами. А вечером друзья именинницы собрались в кафе, где была организована вечеринка с аниматорами.

Праздник был оформлен в бело-розовых цветах. Можно было увидеть фигурки единорогов. А огромный движущийся торт был украшен десятками маленьких единорожков, парящих на облаках из сладкой ваты. Это творение Рената Агзамова, который также делал свадебный торт для Бородиной. Именинница была облачена в нежное и очень пышное бальное платье в радужных цветах. Она участвовала в конкурсах, принимала поздравления и играла с друзьями.

Фото: instagram.com/Borodylia/

Ее мама тоже не скучала. К ней наведалась подруга и коллега Ольга Орлова. Ксения выбрала блестящее мини-платье с черным поясом, который сделал акцент на талии. Темные колготки и черные замшевые полуботинки завершили образ. Макияж Бородина предпочла сделать вечерний с фиолетовой помадой. А вот Орлова не стала наряжать и пришла в лаконичных лосинах и жакете темных тонов.

«Дискобол вечера была я! Я посмотрела сторисы со своими танцами и лишний раз убедилась в том, что лучше детских праздников для меня ничего нет! Есть нормальные мамы, и пусть они кайфуют, сидя на диване и проверяя, все ли покушали мясо, а есть мамы, которые будут со своими детьми и их друзьями веселиться на танцполе. Я второй вариант», — отметила Бородина.

Многие поклонники ее подержали. «Ксения, вы здесь на 18 лет!», «Потрясающе платье», «Умничка Ксю. И день рождения у дочки супер было», «Орлова что-то поправилась, по сравнению с Ксюшей выглядит полноватой», — стали писать пользователи Сети.

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Бородина в сверкающем мини-платье «блистала» на вечеринке дочери
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