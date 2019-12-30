Елизавета обожает шоколад, а Маркл — жареную курицу: любимые блюда членов королевской семьи

Мы расскажем о любимых деликатесах королевы Елизаветы, принца Уильяма и остальных особ «голубых кровей».

Для королевы – побольше шоколада, но никакого чеснока!

Британцы были удивлены, когда бывший королевский повар раскрыл секрет предпочтений королевы Елизаветы. Оказывается, она обожает шоколад, особенно любит шоколадный пирог, и всегда выбирает именно этот десерт.

Может быть, вы думаете, что королева, пользуясь своим положением, лакомится шоколадом каждый день? А вот и нет, в этом случае цитата «все могут короли» не вполне правдива. Ведь нужно думать и о здоровье. Так что в лучшем случае шоколадный десерт достается Елизавете раз в неделю.

А вот чеснок королева ненавидит всей душой. Об этом давно знают все ее подданные: ведь известно, что чеснок запрещен на всех официальных мероприятиях, на которых присутствует Елизавета.

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Принц Филипп – фанат трюфелей

Августейший супруг королевы, принц Филипп, без ума от черных трюфелей, — по-настоящему королевский вкус! Эта любовь настолько сильна, что после упорных экспериментов Филиппу удалось, наконец, вырастить в стране черный трюфель, — это произошло в 2018 году.

Принц Уильям обожает острые блюда

В числе фаворитов принца Уильяма – блюда, в которых присутствует множество острых специй. Именно из-за местной острой кухни Уильям любит посещать Пакистан. Конечно, это не самым лучшим образом сказывается на его желудке, порой возникают проблемы, но это не мешает принцу хранить верность рискованным специям.

Как призналась герцогиня Кейт в интервью одному из изданий, принц Уильям неплохо готовит, – особенно ему удаются завтраки. Ему приятно баловать своими блюдами жену, и, конечно, Кейт это очень ценит.

Герцогиня Кейт может полночи печь торт

Супруга принца Уильяма, герцогиня Кейт, не жалеет времени на приготовление и украшение тортов к дню рождения кого-то из детей, — иногда может провести за этим увлекательным занятием половину ночи.

А еще она, как образцовая мама, часто готовит пиццу вместе с детьми. Каждый из «поваров» добавляет в пиццу свои любимые составляющие, у герцогини это – ломтики бекона. Она считает, что совместные кулинарные упражнения – отличная возможность для детей проявить фантазию и почувствовать себя независимыми.

Маленькие наследники королевской семьи настолько сильно любят овощи, что при дворце имеется небольшой огород, — там выращивают картофель, свеклу, морковку и бобы. Свекла – главным образом, для принца Луи, а маленькая принцесса Шарлотта всегда просит картошку и оливки.

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Герцогиня Меган и ее «помолвочная» курица

В тот вечер, когда произошло обручение Меган Маркл и принца Гарри, Меган совершила настоящий кулинарный подвиг – приготовила для любимого жареную курицу. С тех пор британские подданные привыкли называть это блюдо в честь знаменательного события – «помолвочной курицей».

Все любят пиво!

И вишенкой на торте – один из королевских секретов: практически все члены венценосного семейства охотно употребляют пиво. Это не запрещено протоколом, в отличие от употребления более крепкого алкоголя, который позволен исключительно на официальных мероприятиях.

Так что довольно часто августейших особ можно увидеть с бокалами пива в руке. Как говорится, ничто человеческое им не чуждо!

Ну как, совпадают ваши вкусы с королевскими?