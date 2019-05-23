62-летнему Тому Хэнксу на кантри-фестивале отказались продать пиво

Актер стал очередным гостем на шоу Эллен Дедженерес, где поделился забавным случаем из жизни.

Голливудскому актеру Тому Хэнксу через два месяца исполнится 63 года. Несмотря на то, что актер разменял седьмой десяток лет, от столкнулся с тем, что ему отказались продавать пиво.

Звезда фильма «Форест Гамп» стал очередным гостем на шоу Эллен Дедженерес. Во время передачи он поделился курьезным случаем из своей жизни. Не так давно он приехал на кантри-фестиваль Stagecoach, чтобы поддержать супругу Риту Уилсон, которая должна была там петь.

больше по теме Том Хэнкс угостил всех посетителей закусочной бургерами за свой счет Актер зашел в бургерную в небольшом американском городе.

На фестивале актер появился с длинной седой бородой, которую ему пришлось отрастить для съемок в очередном проекте.

Хэнкс рассказал, что захотел выпить немного пива, однако продавщицы отказались ему наливать. Актер не смог предъявить им удостоверения личности. Голливудская звезда не скрывала возмущения. Артист заявил, что ему 62 года и маловероятно принять его за несовершеннолетнего.

Актер препирался с продавщицами порядка 20 минут, но у него так и не получилось добиться желаемого. Позже выяснилось, что дело было вовсе не в возрастном цензе, а в том, что у Хэнкса не было при себе браслета участника фестиваля.

Через полтора часа сотрудник мероприятия выдал артисту аксессуар и тот смог, наконец, купить спиртное.