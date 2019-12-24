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Королева Елизавета убрала фотографию Меган и Гарри во время традиционного обращения к народу

Поклонники королевской семьи обсуждают, произошло ли это специально или случайно.

Королева Елизавета убрала фотографию Меган и Гарри во время традиционного обращения к народу
Королева Елизавета. Фото: Globallookpress

Ежегодное рождественское телеобращение королевы Елизаветы к народу вызвало пересуды у общественности. К столь важному событию 93-летняя монарх готовится заранее и очень тщательно. Текст британская королева пишет сама, и он отражает самые важные события уходящего года. Также большое внимание уделяется антуражу и каждой детали, которая попадет в кадр.

Традиционно Елизавета II сидит за столом, на котором стоят фотографии в рамках. Каждый год снимки меняются и по их положению можно судить о происходящем в королевской семье. Например, в 2017 году центральную часть композиции занимали свадебные фото самой королевы Елизаветы и принца Филиппа в честь 70 годовщины их бракосочетания. В 2018 году зрители могли увидеть кадры со свадеб принца Гарри и Меган Маркл, а также принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. В этом году поклонники думали увидеть на столе фото герцогов Сассекских с их первенцем – принцем Арчи, однако их снимков там вообще не было.

Кадр из телеобращения королевы Елизаветы в 2018 году. Фото
Кадр из телеобращения королевы Елизаветы в 2018 году. Фото: ютуб

Как можно заметить из видеообращения, на столе рядом с королевой стоят четыре фотографии в рамках. На одной из них – портрет принца Филиппа, супруга Елизаветы. На втором снимке изображены принц Чарльз и герцогиня Камилла. В третьей рамке семейное фото Кейт Миддлтон, принца Уильяма и их троих детей на мотоцикле, которое они использовали в качестве рождественской открытки в этом году. Четвертый снимок – фотография короля Георга VI, отца королевы Елизаветы, сделанная в 1944 году.

Кадр из телеобращения королевы Елизаветы в 2019 году. Фото
Кадр из телеобращения королевы Елизаветы в 2019 году. Фото: ютуб

И если отсутствие принца Эндрю объясняется скандалом из-за его дружбы с педофилом и отлучением от королевских обязанностей, то, не увидев фотографии Меган, Гарри и Арчи, британцы разнесли по интернету весть, что между королевой и семьей младшего внука все-таки есть конфликт. В качестве возможных причин разлада называется отказ герцогов Сассекских встретить Рождество в Сандрингеме со всей королевской семьей. Хотя, согласно официальному сообщению Букингемского дворца, Меган и Гарри отсутствуют с благословения Елизаветы II, пишет DailyMail.

Ранее мы писали, как проходит Рождество в королевской семье – крепкие коктейли, настольные игры и мартини для королевы Великобритании. Также мы публиковали откровения бывшего шеф-повара Дворца, который сравнил подготовку к рождественскому обеду с военной операцией.

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Королева Елизавета убрала фотографию Меган и Гарри во время традиционного обращения к народу
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