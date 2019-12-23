Кейт Миддлтон забежала в магазин за колготками и удивила очевидцев

Миллионы людей по всему миру атакуют торговые центры в поисках лучших подарков и идеальных нарядов. Королевская семья — не исключение. Кейт Миддлтон поймали за покупкой колготок в магазине. Герцогиня Кембриджская сидела на корточках возле корзины с детскими колготками в универмаге «Питер Джонс» на лондонской площади Слоун-сквер. И очевидцы не поверили своим глазам.

«Я не могла поверить своим глазам, когда увидела ее, сначала я даже подумала, что это двойник Кейт Миддлтон, и попятилась от нее. Но потом внимательно присмотрелась и поняла, что это сама Кейт ходит по магазинам и выглядит совсем как любая другая мама в эту горячую рождественскую пору. Правда, другие люди шептались, когда проходили мимо герцогини. Я раньше никогда не была так близка к королевской семье!» — рассказала ошарашенная покупательница о своей встрече с супругой принца Уильяма изданию TheSun.

По словам источника, герцогиня Кембриджская выбрала темные колготки маленького размера, вероятно для своей дочери — четырехлетней Шарлотты. Очевидцы отметили, что Кейт Миддлтон была одета в коричневое клетчатое пальто, классический образ дополняла маленькая коричневая сумочка от Малберри за 595 фунтов стерлингов, перекинутая через плечо.

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К монаршему семейству в этом году не присоединятся Меган Маркл и принц Гарри, Герцог и герцогиня Сассекские проведут праздники или в Калифорнии или в Канаде вместе с их годовалым сыном — принцем Арчи и мамой Меган — Дорией.