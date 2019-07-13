Дети Кейт Миддлтон проведут каникулы в семейном поместье

Старший сын и дочь герцогов Кембриджских завершили занятия в школе и детском саду. У принца Джорджа и принцессы Шарлотты начались каникулы. Как сообщают британские СМИ, наследники королевской семьи отправились в семейное поместье в Норфолк, где проведут оставшееся лето.

Супруга будущего короля Великобритании Кейт Миддлтон вместе с детьми уже побывала в природном парке Пенсторп. Заповедник расположен всего в 25 минутах езды от загородного дома Кембриджских Анмер Холл. В Пенстропе сохранились места с нетронутой природой. По некоторым данным, парк существует с 1600 года и славится своими девственными лесами, водными угодьями и садами.

Обозреватели считают парк идеальным местом для Кейт и ее детей, которые очень любят отдых на природе.

Напомним, у 5-летнего принца Джорджа учебный год закончился в позапрошлую пятницу, 5 июля, а у 4-летней принцессы Шарлотты занятия в детском саду Willcocks Nursery School завершились в среду. В сентябре малышка пойдет в школу Thomas’s Battersea вместе со старшим братом.

Между тем у принца Уильяма и Кейт Миддлтон отпуск еще не начался. По данным британских изданий, герцогиня Кембриджская должна посетить один из матчей Уимблдона, а компанию ей составит ее супруг. В августе семья Кембриджских намерена отправиться в Балморал, чтобы навестить королеву Елизавету II, которая сейчас там отдыхает.