Принц Филипп помог раскрыть тайну Романовых

Герцог Эдинбургский связан с семьей русских царей через королеву Викторию, которая была бабушкой царевны Александры. Та, в свою очередь, является двоюродной бабушкой супруга Елизаветы II.

Семья Романовых была казнена во время Октябрьской революции, однако местонахождения останков последних русских царей оставалось под вопросом.

Хотя исследователи и сумели найти и идентифицировать кости царя, царицы и трех из их пяти детей в конце ХХ века, два других скелета были найдены в поле под Екатеринбургом лишь в 2007 году и историки наделись, что семья, возможно, наконец воссоединиться.

Ученые подозревали, что это могут быть утерянные останки детей Романовых — 13-летнего цесаревича Алексея и либо Великой княгини Марии или Великой княгини Анастасии.

Так как принц Филипп связан кровными узами с Романовыми, к нему обратились с просьбой сдать ДНК-тест, чтобы сравнить его с тестом царя и царицы.

Герцог согласился предоставить образец в 1993 году. В результате он подтвердил, что останки действительно принадлежат царю Николаю и его жене Александре, а также трем из их четырех дочерей.

Хотя все стало известно уже сравнительно давно, результаты исследования были обнародованы лишь в прошлом году. ДНК-тест принца Филиппа также помог сверить и найденные кости в 2007 году, пишет Express.