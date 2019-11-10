ЗВЕЗДЫ

Принц Филипп помог раскрыть тайну Романовых

Герцог Эдинбургский связан с семьей русских царей через королеву Викторию, которая была бабушкой царевны Александры. Та, в свою очередь, является двоюродной бабушкой супруга Елизаветы II.

Принц Филипп помог раскрыть тайну Романовых
Принц Филипп согласился на ДНК-тест ради исторической правды. Фото: Global Look Press

Семья Романовых была казнена во время Октябрьской революции, однако местонахождения останков последних русских царей оставалось под вопросом.

Хотя исследователи и сумели найти и идентифицировать кости царя, царицы и трех из их пяти детей в конце ХХ века, два других скелета были найдены в поле под Екатеринбургом лишь в 2007 году и историки наделись, что семья, возможно, наконец воссоединиться.

Ученые подозревали, что это могут быть утерянные останки детей Романовых — 13-летнего цесаревича Алексея и либо Великой княгини Марии или Великой княгини Анастасии.

Так как принц Филипп связан кровными узами с Романовыми, к нему обратились с просьбой сдать ДНК-тест, чтобы сравнить его с тестом царя и царицы.

Герцог согласился предоставить образец в 1993 году. В результате он подтвердил, что останки действительно принадлежат царю Николаю и его жене Александре, а также трем из их четырех дочерей.

Хотя все стало известно уже сравнительно давно, результаты исследования были обнародованы лишь в прошлом году. ДНК-тест принца Филиппа также помог сверить и найденные кости в 2007 году, пишет Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьядинастия Романовыхимператорская семья Романовыхпринц Филипп
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принц Филипп помог раскрыть тайну Романовых
Интересно?
Поделись с друзьями: