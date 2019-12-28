Громкие события, сотрясавшие российский шоу-бизнес в 2019 году

Макс всемогущий

Продюсер Максим Фадеев расторг контракты с артистами своего лейбла. Самым скандальным выдалось расставание с Наргиз. Музыкант отобрал у нее право исполнять хиты, которые были написаны во время их сотрудничества.

Наргиз записала новые песни и поехала с ними и каверами на мировые хиты в турне. Поговаривали, что причина расставания в том числе и в том, что Наргиз могла выпить и сорвать концерт. Однако певица это отрицает. Говорит, что конфликт случился из-за ее отказа петь английский текст протеже Фадеева Ольги Серябкиной.

По подсчетам экспертов, Наргиз за пять лет работы с Фадеевым заработала около $4 млн. 50% доходов она отдавала продюсеру.

Второе рождение Алибасова

В начале лета продюсер «На-На» по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, перепутав ее с соком, после чего был госпитализирован и провел неделю в реанимации. У 72-летнего Бари Каримовича врачи диагностировали ожог пищевода 3 — 4-й степени и желудка — 2-й степени. «Я 7 дней пролежал в коме! Помню, когда сделал глоток, все взорвалось внутри: хорошо, что до желудка не дошло! Единственный положительный момент — я похудел на 17 кг», — рассказывает Бари Каримович.

больше по теме Ургант сравнил экологическую трагедию в Подмосковье с вечеринкой у Бари Алибасова В своей передаче ведущий прокомментировал новость о найденных бочках с серной кислотой.

После выписки у Алибасова стал сужаться пищевод, что очень опасно. Если процесс продолжится, то понадобится операция. «Я не могу нормально есть — пищевод такой узкий, что пища с трудом проходит», — жалуется продюсер. Алибасов пытался отсудить денег у производителей жидкости для прочистки труб: адвокаты пытались доказать, что упаковка химического продукта делается похожей на упаковку лимонада, а это опасно.

Продюсер дал несколько платных интервью о своей болезни для телешоу, подлечился и сейчас вместе с «На-На» перемещается с одного новогоднего концерта на другой. И банкетов не пропускает!

Харламова жена до хайпа довела

38-летний Гарик Харламов раскручивал себя как бренд как мог. Например, размещал в Инстаграме нарезки из программы «Давай поженимся!», где из-за вырванных из контекста словечек ведущая Лариса Гузеева выглядела в неприглядном ракурсе. Лариса Андреевна в конце года психанула и на вопросы подписчиков: «Что вы думаете о Харламове?» — ответила так: «Он такой же толстый, как и я!»

Харламов хайповал и на более знаменитых именах: «Давайте *** [докопаемся] до какой-нибудь мировой знаменитости. У Сталлоне выходит новый «Рэмбо». Переходите на @officialslystallone и напишите коммент: «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл». Харламова не смутило, что это цитата из «Терминатора» с Арнольдом Шварценеггером.

А потом получил ответочку: после выхода в прокат фильма «Текст», где у жены Гарика Кристины Асмус жаркая постельная сцена, хейтеры атаковали уже Инстаграм Харламова и его жены.

Но артист от такого внимания только богатеет. Сейчас в рейтинге богатых звезд Харламов значится с годовым доходом в $2,1 млн, а в 2020-м доходы еще подрастут. За выступление на корпоративе он уже получает до €50 тыс.

Билан, ты пьян

Осенью Дима Билан пел на Дне города Самары, где не попадал в ноты и вел себя странно. Билан после волны критики выступил с «программным заявлением»: «Друзья, я к вам с извинениями. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретил друзей в гримерке, выпил коньяк и не рассчитал. Я веду сейчас здоровый образ жизни, у меня есть диетолог (у меня проблемы с желчным пузырем и пищеводом).

Из-за долгого отсутствия алкоголя в моей жизни я не рассчитал с коньяком…» В качестве извинений Дима Билан дал бесплатно «трезвый концерт» в Самаре и подарил сертификат на покупку оборудования на миллион рублей детской больнице. Пожалуй, это самое масштабное извинение артиста после подобного казуса на нашей эстраде.

Разлучница Лопырева

36-летняя Виктория Лопырева в конце года вышла замуж за своего ровесника — бизнесмена Игоря Булатова. Сын пары появился на свет в начале года. Этот союз обсуждают вот уже целый год.

Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак рассказал, что Виктория увела мужа у своей подруги, дочери миллиардера Татевик Карапетян в тот момент, когда та была беременна вторым ребенком. «Ты (Виктория Лопырева. — Авт.) вроде бы числишься другом семьи, обслуживаешься бесплатно в салоне [красоты Карапетян]… И [после этого] уводишь у беременной жены мужа из семьи…» — недоумевал Малахов.

Собчак тоже вставила свои пять копеек: «Я считаю, что, как только деньги бывших богатых родственников (Ксения имеет в виду семью экс-жены Булатова. — Авт.) потратятся, Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске».

Ну а Вика все обвинения отрицает, говорит о неземной любви и уже укатила в теплые края со всем семейством.