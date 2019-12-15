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«Научитесь заботиться о себе»: Лопырева отправилась на Мальдивы после конфликта с Собчак

Ранее жена Игоря Булатова ответила на критику телеведущей, заявившей, что Виктория бросит возлюбленного, как только узнает, что у него нет денег.

«Научитесь заботиться о себе»: Лопырева отправилась на Мальдивы после конфликта с Собчак
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева после поездки во Францию и романтического уикенда в Париже в компании Игоря Булатова решила отправиться на Мальдивы. Ранее модель ответила на критику Ксении Собчак, отреагировав на конфликтную ситуацию, вызванную нелицеприятными замечаниями телеведущей. Супруга режиссера Константина Богомолова не смогла оставить без внимания тот факт, что Виктория вышла замуж за отца своего первенца Марка Лео. Молодожены расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний.

Собчак заявила, что не исключает вероятность того, что в скором времени Лопырева вернется на ярмарку невест. Ксения усомнилась в искренности чувств новоиспеченной невесты в отношении ее избранника. По мнению телеведущей, Виктория подаст на развод, когда узнает, что у Булатова нет денег.

В ответ на замечания экс-супруги Максима Виторгана модель призналась, что не уважает Собчак «как человека». По словам Виктории, телеведущая при желании вполне может подставить как близких друзей, так и свою вторую половинку.

После конфликта с Ксенией возлюбленная Игоря Булатова отправилась на Мальдивы. Назвав этот курорт отличным местом для медитации, чтения и общения со своим внутренним голосом.

«Научитесь видеть в себе добродетели. Поддерживать, заботиться о себе», — добавила Лопырева, обращаясь к верным почитателям.

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«Научитесь заботиться о себе»: Лопырева отправилась на Мальдивы после конфликта с Собчак
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