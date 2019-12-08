«С тобой даже от холода горячо»: Серябкина вскружила головы поклонникам

Исполнительница в очередной раз разожгла огонь страсти. Серябкина опубликовала соблазнительное видео на своей странице в социальной сети Instagram, где она извивается, гладит себя и при этом еще томно смотрит в объектив фотокамеры.
«Твоя любовь не позволит самому сильному холоду покрыть здесь все льдом», — подписала ролик Ольга.
Реакция публики, как всегда, была неоднозначной. Одни бились в экстазе после просмотра горячего ролика. Особенно, мужская половина, которая одаривала светскую львицу всевозможными комплиментами.
«С тобой даже от холода горячо», — отметил обожатель.
Другая часть аудитории, в свою очередь, снова раскритиковала певицу. По их мнению, Ольга позволяет себе слишком много вольностей. Хейтеры посоветовали ей начать, наконец, вести себя поскромнее.