«С тобой даже от холода горячо»: Серябкина вскружила головы поклонникам

Певица славится своей чрезмерной открытостью, местами перерастающей в вульгарность. Кажется, фанаты видели уже абсолютно все части тела звезды, в том числе и самые интимные.

Исполнительница в очередной раз разожгла огонь страсти. Серябкина опубликовала соблазнительное видео на своей странице в социальной сети Instagram, где она извивается, гладит себя и при этом еще томно смотрит в объектив фотокамеры.

«Твоя любовь не позволит самому сильному холоду покрыть здесь все льдом», — подписала ролик Ольга.

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Реакция публики, как всегда, была неоднозначной. Одни бились в экстазе после просмотра горячего ролика. Особенно, мужская половина, которая одаривала светскую львицу всевозможными комплиментами.

«С тобой даже от холода горячо», — отметил обожатель.

Другая часть аудитории, в свою очередь, снова раскритиковала певицу. По их мнению, Ольга позволяет себе слишком много вольностей. Хейтеры посоветовали ей начать, наконец, вести себя поскромнее.