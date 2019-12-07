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Алибасов намерен идти до конца после смерти математика, выпившего «Крота»

Продюсера группы «На-На» и его адвокатов возмущает тот факт, что призывы сменить упаковку никто не слышит.

Алибасов намерен идти до конца после смерти математика, выпившего «Крота»
Бари Алибасов/Фото: https://www.instagram.com/p/B1D-B3Xgv0a/

Хлебнувший «Крота» Бари Алибасов намерен продолжать борьбу с производителем опасного химического средства после смерти 91-летнего преподавателя математики Олега Ивашева-Мусатова. Напомним, в середине ноября стало известно, что 91-летний ученый так же, как и продюсер, перепутал бутылки и выпил средство для прочистки труб вместо сока. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал Teleprogramma.pro, что смерть 91-летнего мужчины расстроила Бари Каримовича. Теперь продюсер намерен бороться с производителем «Крота» еще интенсивнее, ведь он и Ивашев-Мусатов – не единственные пострадавшие из-за яркого цвета упаковки.

«Этот трагический случай подчеркивает, что позиция Бари Алибасова в суде была верной, даже несмотря на то, что судья отклонил иск. Мы прошли половину пути, подняли на федеральном уровне проблему безопасности упаковки бытовой химии, к этому вопросу в настоящее время привлечен серьезный общественный резонанс. Очевидно, что необходимо максимально повысить безопасность упаковки бытовой химии во избежание подобных инцидентов. К сожалению, судебная система пока никак не отреагировала на эту проблему», — выразил совместную позицию Горжанкин.

Напомним, что любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.

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"Крот"Бари Алибасовматематик
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Алибасов намерен идти до конца после смерти математика, выпившего «Крота»
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