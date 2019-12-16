Сестра Билана в бархатном платье пришла на бал Натальи Водяновой

Наталья Водянова в середине декабря приехала в Москву. Она успела погулять по городу и организовать благотворительный бал вместе с Яной Рудковской. Девушки стали плотно общаться еще осенью, когда модель побывала в гостях у светской львицы. Тогда они решили объединить силы, чтобы организовать мероприятие по сбору средств для фонда «Обнаженные сердца». На мероприятии хозяйка вечера появилась в пышном алом платье, а Яна – в темном, чуть менее пышном наряде.

На балу выступил Филипп Киркоров, а также Дима Билан. Подопечный Рудковской исполнил свой хит «Молния» вместе с маленькими гостями вечера. Как оказалось, он привел на бал свою сестру Анну. Это уже второй выход в свет для девушки. Несколько дней назад она также приняла участие в съемках новогоднего «Огонька». Певец заверял, что не будет помогать родственнице строить карьеру в шоу-бизнесе, так как она тоже увлеклась музыкой, но кажется, Билан в итоге передумал.

В первый раз Анна привлекла к себе внимание, так как появилась в персиковом платье, которое повторяло один из нарядов Рудковской. Не исключено, что продюсер одолжила девушке свое. На этот раз сестра Билана не удержалась и сделала фото на память с Водяновой, опубликовав его в соцсети. Сама она пришла в бархатном темно-синем платье с полупрозрачными рукавами.

Поклонники одарили Анну комплиментами. «Ух ты, какие шикарные», «Какая красивая», «Две куколки стройные и красивые!», «Очень красивая», — стали писать пользователи Сети. Ни для кого не секрет, что сестренка Димы выступает под псевдонимом OTANA. Пока она отмечает, что еще находится в поиске себя. Девушка несколько раз выступала на концертах Билана. В одном из интервью она заявила, что ей нечего делить с братом.