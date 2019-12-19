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«Наконец-то у нее хватило на это ума»: Фадеев об отказе Пугачевой от новогодних «огоньков»

По словам продюсера, примадонна отечественной эстрады — молодец.

«Наконец-то у нее хватило на это ума»: Фадеев об отказе Пугачевой от новогодних «огоньков»
Фадеев рад, что Пугачева отказалась от новогодних огоньков"/http://globallookpress.com/

Продюсер Максим Фадеев высказался в связи с тем, что Алла Пугачева отказалась выступать в новогодних «огоньках». Напомним, что звезду не увидят в этом году в новогоднюю ночь зрители на центральных телеканалах.

«Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума», — заявил Максим Фадеев.

Добавим, что в прошлую новогоднюю ночь Примадонна также не участвовала в шоу. Впрочем, по телевидению был показан клип певицы, записанный для одного из предыдущих новогодних «огоньков», сообщает «Царьград».

Ранее Максим Фадеев был гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Тогда разговор зашел о том, имеют ли право артисты диктовать свои условия продюсерам. Как сказал Максим Фадеев, единственной певицей в России, кто может это делать, является как раз Алла Пугачева. Все остальные исполнители независимо от рангов должны прислушиваться, что им говорят продюсеры.

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«Наконец-то у нее хватило на это ума»: Фадеев об отказе Пугачевой от новогодних «огоньков»
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