«Наконец-то у нее хватило на это ума»: Фадеев об отказе Пугачевой от новогодних «огоньков»

Продюсер Максим Фадеев высказался в связи с тем, что Алла Пугачева отказалась выступать в новогодних «огоньках». Напомним, что звезду не увидят в этом году в новогоднюю ночь зрители на центральных телеканалах.
«Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума», — заявил Максим Фадеев.
Добавим, что в прошлую новогоднюю ночь Примадонна также не участвовала в шоу. Впрочем, по телевидению был показан клип певицы, записанный для одного из предыдущих новогодних «огоньков», сообщает «Царьград».
Ранее Максим Фадеев был гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Тогда разговор зашел о том, имеют ли право артисты диктовать свои условия продюсерам. Как сказал Максим Фадеев, единственной певицей в России, кто может это делать, является как раз Алла Пугачева. Все остальные исполнители независимо от рангов должны прислушиваться, что им говорят продюсеры.