Клюкина, Волкова и другие яркие девушки, которых Билан так и не позвал замуж

24 декабря певцу Диме Билану исполняется 38 лет. Несмотря на успех и привлекательность, Дима до сих пор не женат и, судя по всему, не торопится сделать решительный шаг.

Мы предлагаем вспомнить, какие девушки появлялись рядом с этим симпатичным парнем, любимцем миллионов женщин.

Модель Елена Кулецкая – рекламное предложение

На протяжении долгого времени рядом с Димой постоянно видели красавицу Елену Кулецкую – успешную российскую модель.

Лена рассказывала в интервью о том, что познакомились они случайно, в аэропорту, и что Дима поразил ее своей искренностью, общительностью и готовностью выслушать.

Лена снялась в клипе Билана на песню «Это была любовь», а перед своей поездкой на Евровидение певец произнес заветные слова: «Если выиграю – женюсь на Елене». Девушка получила дорогое кольцо.

Однако до свадьбы дело так и не дошло, в 2011 году пара рассталась. Потом Лена признавалась, что громкое предложение руки и сердца было со стороны Билана лишь рекламной акцией: на самом деле он не собирался на ней жениться.

Юлиана Крылова – короткий роман и съемки в клипах

Еще одна блондинка, Юлиана Крылова, повторила путь своей предшественницы: появлялась под руку с Биланом на презентациях и церемониях, снялась в его клипах.

Дима рассказывал журналистам о том, что счастлив рядом с ней. Однако поклонники уже не верили в искренность его слов.

И оказались правы: спустя некоторое время молодые люди пошли каждый своей дорогой.

Юлия Волкова – не ужились две творческих личность

В 2012 году рядом с Димой стала появляться Юлия Волкова – бывшая солистка группы «Тату». И здесь примолкли даже самые скептически настроенные фанаты – в совместном клипе Дима и Юля настолько страстно целовались, что не оставалось никаких сомнений: они в самом деле влюблены.

И все было бы хорошо, только вот двум творческим и очень темпераментным людям, видимо, нелегко ужиться вместе. Тем не менее, Дима и Юля сумели остаться друзьями после расставания.

Polina – то ли роман, то ли дружба

Певица Polina и Дима Билан тоже записали совместный клип, после которого поклонники заговорили об их романе. Косвенные подтверждения зрители находили в Instagram Билана, где он постоянно выкладывал фотографии с Полиной.

Складывалось впечатление, что они все свое свободное время проводят вдвоем.

Однако никаких комментариев по поводу возможного романа ни Дима, ни Полина так и не дали.

Дарья Клюкина – победительница «Холостяка»

Ходили также слухи и о нежных отношениях между Биланом и победительницей проекта «Холостяк», красавицей Дарьей Клюкиной.

И снова – уже известный сценарий: съемки Дарьи в клипе Билана, где хватает откровенных сцен. Но был ли между молодыми людьми настоящий роман, или все ограничилось творческим сотрудничеством, — так и не удалось узнать достоверно.

Слухи и сплетни

Диме Билану всегда приписывали множество побед над женскими сердцами. Например, рассказывали, что еще в 22-летнем возрасте только что прибывший в столицу Билан закрутил роман с дочерью Владимира Винокура — Анастасией.

Затем артиста стали часто видеть вместе с очаровательной спортивной девушкой. Оказалось – это Инна, инструктор по йоге, но между ними не было ничего, кроме искренней дружбы, по словам самого Билана.

Писали и о нежных отношениях между Биланом и Яной Рудковской, однако оба они всегда опровергают подобные слухи.

Рудковская, по словам Билана, сделала все возможное для его победы на Евровидении-2009, однако никакой любви там нет и не было, только дружба и творческое сотрудничество.

Сейчас Дима Билан дружит с Яной и ее семьей, он – крестный отец сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши.

А что же девушки? Какие женщины нравятся артисту? Сам он признается, что не выносит излишне напористых барышень, ему по душе спокойные натуры, которые не «липнут» и не «виснут» на знаменитом певце.

Что ж, нам остается только поздравить Диму Билана с днем рождения и пожелать найти именно такую девушку, которая станет его счастьем на долгие годы!