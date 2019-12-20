Прямо как в сказке: Дима Билан стал принцем для Золушки

Популярный певец Дима Билан снялся в ролике к ледовому шоу «Золушка» Евгения Плющенко, которое будет представлено в Москве с 27 декабря по 2 января.

Артист опубликовал в Instagram видео со съемочной площадки, на котором запечатлено, как он черном костюме преподносит туфельку маленькой девочке в костюме принцессы. Мужчина становится перед юной красавицей на колено, видно, что малышка смущена. Действие происходит в декорациях, похожих на дворец, пара стоит в круге из свечей.

Подписчики в комментариях называют Диму настоящим принцем, только советуют поискать возлюбленную постарше.

Известно, что само шоу организовали Евгений Плющенко и Яна Рудковская. В нем будут участвовать их сын Александр, а также зарубежные звезды фигурного катания, танцоры балета и воздушные акробаты.

Роль Золушки исполнит Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, а фею сыграет ее коллега Аделина Сотникова. Но похоже, что грандиозной постановке мало громких имен, и решили привлечь еще и Билана. Да, Дима в роли принца — настоящий козырь. Согласны?