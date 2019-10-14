Клюкина показала, чем ее кормят во время медового месяца на Мальдивах

Менее месяца назад 25-летняя Дарья Клюкина сыграла свадьбу с топ-менеджером «Газпром Медиа» Владимиром Чоповым. Торжество состоялось на вилле на озере Комо в Италии. Вскоре после мероприятия пара отправилась в свадебное путешествие.

Медовый месяц Дарья и Владимир проводят на Мальдивах. На одном из островов пара арендовала виллу, расположенную вдали от цивилизации. Как следует из фотографий и видео Дарьи в ее микроблоге, день молодоженов начинается в номере, куда им доставляют завтрак. Как можно осудить по фото, молодоженам предлагают яичницу с беконом. Завтраки Яны Рудковской в Москве куда роскошней, скажут многие.

День молодоженов начинается с завтрака. Фото: instagram.com/klyukina_dНа днях Дарья и Владимир отправились в небольшой тур на яхте. Девушку привели в восторг дельфины, окружившие судно. «Красавцы», — написала она в разделе «сторис» на своей странице в Instagram.