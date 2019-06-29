Елена Кулецкая рассказала о конфликтах с мужем

Фотомодель Елена Кулецкая стала гостьей программы «Все к лучшему!» на «Русском радио», которую ведет Юлия Барановская. В студии речь зашла о зависимости сегодняшних звезд от социальных сетей. Модель не стала отрицать, что она страдает так называемой лайкозависимостью. При этом порой у нее на этой почве случаются конфликты с мужем оператором-постановщиком Станиславом Романовским.

«Если я, например, хочу выложить в Сеть какое-нибудь красивое блюдо, которое приготовила, то муж мне обязательно скажет: «А что, мы не любим горячее?», намекая, что вообще-то нужно есть, а не заниматься выкладыванием в Интернет фотографий. Он считает, что чужим людям я уделяю больше времени, чем ему и его это злит. Я это признаю и стараюсь с этим бороться, чтобы не выводить из себя мужа. Порой чужим людям мы уделяем очень много времени, хотя вот тут рядом под боком есть свое родное», — рассказала она.

При этом Елена Кулецкая отметила, что никогда не станет выкладывать на всеобщее обозрение поцелуи с мужем в сторис Instagram. По ее мнению, соцсети все-таки должны нести другую функцию. Звезды должны чему-то учить людей своими постами.

Модель отметила, что когда ушла в декрет, то поняла, что ей не хватает общения. И тут на помощь как раз пришли соцсети. «Друзья куда-то исчезли и Instagram стал отдушиной. Таким образом я стала поддерживать связь с миром, обсуждать какие-то свои проблемы. Причем, когда в соцсети выкладываю снимки детей, то они набирают в разы больше лайков, чем что-то другое. Людям, конечно, интересна именно личная жизнь», — заявила модель.