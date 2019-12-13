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«Внутри пожар, сходишь с ума»: девушка Билана несколько раз теряла ребенка

Певец с ужасом вспоминает, как несколько раз не мог поверить в свое счастье, но оно испарялось.

«Внутри пожар, сходишь с ума»: девушка Билана несколько раз теряла ребенка
Певец Дима Билан. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Дима Билан мог дважды стать отцом. Об этом артист откровенно рассказал Ирине Шихман в передаче «А поговорить?». 37-летний исполнитель, чья личная жизнь скрыта за семью печатями, решился публично поговорить на личные темы. Билан признался, что мог создать семью, но трагические случайности мешали ему это сделать. Так, некоторое время он встречался с девушкой, которая могла стать матерью его детей, но не сложилось.

«У меня должны были родиться двое детей, это абсолютная правда. Я встречался и любил ее. Мы расстались, а потом встретились через года и подумали: «Послушай, давай». Да и доверия ни к кому не было. Я не знаю, что происходило у нее в голове. Попытка не удалась. Вторая попытка была – тоже не получилось. Можете верить, можете нет», — как на исповеди, рассказал он.

Билан признался, что появление нового человека для него сопоставимо с чудом и сказкой. Он много читал на эту тему, изучал материал, но осуществить свою мечту так и не смог.

Дима Билан, кадр из передачи «А поговорить?».
Дима Билан, кадр из передачи «А поговорить?».

Дима также вспомнил: о том, что не станет отцом, услышал по телефону. Он пытался успокоить свою половинку, хотя в тот момент ему и самому было очень непросто.

«Как будто страдает только она. Все думают – а мужик взял, пропал, ничего страшного не случилось. А внутри горит все, пожар, ты сходишь с ума, открывается ящик Пандоры. И ты начинаешь пить. А потом всплески добираются до тебя», — рассказал он.

Отметим, что сейчас Билан всячески скрывает свою жизнь от вмешательства со стороны. Не так давно певец признавался, что в его жизни есть человек, к которому он испытывает чувства, но штампа в паспорте он бы не хотел.

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А поговорить?Билан личная жизньБилан семьяДима БиланИрина Шихман
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«Внутри пожар, сходишь с ума»: девушка Билана несколько раз теряла ребенка
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