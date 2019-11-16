«Тебе бы понравилось»: Рудковская рассказала Барановской, как целуется Билан

При этом продюсер заметила, что не стоит ей задавать такие вопросы «при живом муже».

Яна Рудковская в эфире вечернего шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» ответила на вопрос ведущей Юлии Барановской, как целуется музыкант и близкий друг продюсера Дима Билан. Ранее звезда признавалась, что они целовались. Напомним, что они дружат много лет. Не так давно Рудковская признавалась, что если бы в ее жизни не было фигуриста Евгения Плющенко, то она бы сыграла свадьбу с Биланом.

«Ну так расскажи, как целуется Дима Билан?» – спросила Юлия Барановская. «При живом муже ты меня о таком спрашиваешь. Хорошо целуется. Круто целуется. Тебе бы понравилось», — заявила Яна Рудковская.

При этом она отметила, что у нее все прекрасно в отношениях с супругом. «За 12 лет, что вместе мы с Женей два раза всего поссорились. И то оба раза по его вине. Даже когда мы ругались, то разговаривали друг с другом. Такого, чтобы целый день не общались не было ни разу», — сказала продюсер.

Также в эфире она призналась, что у реалити-шоу «Яна Супер», скорее всего, будет второй сезон. «Это шоу, на самом деле, призвано помочь людям. В нем можно найти ответы на многие вопросы. Как людям находить компромиссы в общении, не отдаляться друг от друга, а наоборот сближаться. Делать правильные вещи в жизни, о которых потом не придется жалеть», — заявила Яна Рудковская.