НОВОСТИ

«Тебе бы понравилось»: Рудковская рассказала Барановской, как целуется Билан

При этом продюсер заметила, что не стоит ей задавать такие вопросы «при живом муже».

«Тебе бы понравилось»: Рудковская рассказала Барановской, как целуется Билан
Рудковская рассказала, как целуется Билан/http://globallookpress.com/

Яна Рудковская в эфире вечернего шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» ответила на вопрос ведущей Юлии Барановской, как целуется музыкант и близкий друг продюсера Дима Билан. Ранее звезда признавалась, что они целовались. Напомним, что они дружат много лет. Не так давно Рудковская признавалась, что если бы в ее жизни не было фигуриста Евгения Плющенко, то она бы сыграла свадьбу с Биланом.

Яна Рудковская. Фото
Рудковская вспомнила, как целовалась с Биланом/http://globallookpress.com/

«Ну так расскажи, как целуется Дима Билан?» – спросила Юлия Барановская. «При живом муже ты меня о таком спрашиваешь. Хорошо целуется. Круто целуется. Тебе бы понравилось», — заявила Яна Рудковская.

При этом она отметила, что у нее все прекрасно в отношениях с супругом. «За 12 лет, что вместе мы с Женей два раза всего поссорились. И то оба раза по его вине. Даже когда мы ругались, то разговаривали друг с другом. Такого, чтобы целый день не общались не было ни разу», — сказала продюсер.

Также в эфире она призналась, что у реалити-шоу «Яна Супер», скорее всего, будет второй сезон. «Это шоу, на самом деле, призвано помочь людям. В нем можно найти ответы на многие вопросы. Как людям находить компромиссы в общении, не отдаляться друг от друга, а наоборот сближаться. Делать правильные вещи в жизни, о которых потом не придется жалеть», — заявила Яна Рудковская.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вечернее шоу "Все к лучшему"Дима БиланЕвгений ПлющенкоЮлия БарановскаяЯна Рудковская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Тебе бы понравилось»: Рудковская рассказала Барановской, как целуется Билан
Интересно?
Поделись с друзьями: