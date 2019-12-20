Отверг трех женихов: как Михаил Боярский мешал Лизе выйти замуж

Слава знаменитого отца, Михаила Боярского, долгое время стояла на пути к признанию самой Лизы, — ее воспринимали как «дочь Д’Артаньяна», и только.

Но Елизавета быстро доказала: она талантливая актриса и способна отлично справиться с самыми разными ролями.

Не сразу пришло к ней и семейное счастье. Ему предшествовали встречи и расставания…

Данила Козловский – Боярский-старший был против

Учеба в Санкт-Петербургской академии театрального искусства принесла Лизе не только профессиональное мастерство, но и первую любовь. Ее избранником стал Данила Козловский – он учился в том же учебном заведении и на тот момент был еще никому неизвестным молодым актером.

Лиза даже привела Данилу знакомиться с родителями. Но, как говорят, знаменитый папа-Боярский выступил резко против их союза. Козловский не показался ему достойной партией для дочери. «Ромео и Джульетте», как их называли однокурсники, пришлось расстаться.

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Сергей Чонишвили – и снова папа против!

В семье Михаила Боярского, как известно, всегда царил патриархат: все должны подчиняться главе семьи. Пришлось подчиниться и Лизе, когда отец не одобрил ее следующего ухажера – актера Сергея Чонишвили.

Во-первых, Михаилу Сергеевичу не понравилась большая разница в возрасте между Лизой и Сергеем. А во-вторых, он отверг его как «неровню» — ни социальным статусом, ни благосостоянием, в отличие от семьи Боярских, Чонишвили похвастать не мог.

Павел Поляков – чуть не дошло до свадьбы

Затем на гастролях в Новосибирске девушка познакомилась с местным актером Павлом Поляковым. Между молодыми людьми возникли нежные чувства. Симпатичный, веселый и общительный Павел сразу понравился Лизе. Она стала приезжать к нему в Новосибирск, а потом и его пригласила в Питер.

В киношной тусовке поговаривали, что дело идет к свадьбе. Но скоро все прекратилось. По одной из версий – отношения с Павлом в очередной раз запретил Лизе строгий отец, по другой – Павел предпочел Елизавете другую женщину, бизнес-леди, которая была значительно старше.

Максим Матвеев – отстояла свое право на любовь

А вот воспрепятствовать отношениям уже совсем взрослой дочери с актером Максимом Матвеевым Боярский-старший уже не смог. То ли чувства оказались по-настоящему сильными, то ли девочка повзрослела.

С Матвеевым Лиза познакомилась на съемках в Киеве. Несмотря на то, что Максим на тот момент был женат, они начали встречаться. Старались делать это тайно, чтобы не вызывать осуждения, однако в прессу слухи все равно проникли.

Через некоторое время Максим развелся и сделал Боярской предложение. Свадьбу отметили довольно скромно, семья Лизы подарила молодоженам квартиру в Санкт-Петербурге.

И все же жить им пришлось «на два города» — Матвеев не хотел бросать работу в московском МХТ имени Чехова, Боярская тоже не спешила перебираться к мужу в столицу.

Народная молва не раз «разводила» чету Матвеев-Боярская, однако, невзирая на множество слухов и сплетен, они по-прежнему вместе.

Весной 2012-го в семье появился первенец — Андрей, а год назад родился второй сын, которого назвали Гришей.

Мы поздравляем Елизавету Боярскую с днем рождения и желаем, в первую очередь, семейного благополучия и, конечно же, новых интересных творческих проектов!