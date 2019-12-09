Боярская в алом комбинезоне отметилась в Останкино на съемках шоу об отце

26 декабря народный артист РСФСР Михаил Боярский отпразднует свое 70-летие. В преддверии юбилея именитого актера в Останкино прошла съемка нового выпуска шоу «Сегодня вечером», которая будет посвящена имениннику. Среди приглашенных гостей в студии Максима Галкина и Юлии Меньшовой отметилась 33-летняя дочь Михаила Сергеевича — Елизавета, его супурга Лариса Луппиан, 83-летняя режиссер и актриса из фильма «Девчата» Светлана Дружинина, режиссер Анатолий Мукасей и многие другие.

Наследница Михаила Боярского появилась на публике в алом комбинезоне с тканевым пояском. В макияже возлюбленная Максима Матвеева сделала акцент на губы, отдав предпочтение красной помаде в тон вечернему костюму. Отец актрисы не стал снимать в студии Галкина и Меньшовой свой любимый головной убор — шляпу.

Свежим кадром со съемочной площадки шоу поделилась Дружинина, она подметила, что была рада увидеться с коллегами и давними друзьями в теплой обстановке. К слову, ранее Светлана Сергеевна приходила на съемки шоу о Примадонне отечественного шоу-бизнеса. Супруга Максима Галкина презентовала в кинотеатре «Октябрь» фильм «Алла Пугачева: Тот самый концерт».

«Чудесный эфир, посвященный юбилею Мишечки Боярского! Не пропустите», — отметила Дружинина, обратившись к верным почитателям.

Напомним, что в первых числах декабря Елизавета Боярская и Максим Матвеев отпраздновали день рождения младшего сына Григория. Ему исполнился годик. Также у пары подрастает семилетний Андрей, он учится в первом классе.