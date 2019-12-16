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«Жена, не искушай»: Боярская публично подшутила над Матвеевым

Актер не пропускает тренировок, чтобы побаловать себя «Оливье» на Новый год. Его мотивирует супруга.

«Жена, не искушай»: Боярская публично подшутила над Матвеевым
Елизавета Боярская и Максим Матвеев. фото: globallookpress.com/

Елизавета Боярская вот уже девять лет состоит в браке с Максимом Матвеевым. Она следует рекомендациям своего отца, который считает, что у женщин главная цель — стать матерью. Она уже подарила своему возлюбленному двух сыновей. Старшему Андрею уже семь лет, а младшему Григорию недавно исполнился годик. В соцсети актриса время от времени делится снимками, на которых запечатлена во время прогулок с наследниками.

Ни для кого не секрет, что Елизавета обладает притягательной внешностью. Ее супруг тоже следит за собой. Более того, он с недавних пор усиленно тренируется в спортзале. Матвеев опубликовал снимок, на котором запечатлен во время тренировки. Мышцы рук и ног у него уже стали более рельефными. «До Нового года еще 15 дней, а это 12-13 тренировок… Тооо есть будет потрачено около 11000 к/кал… тоо есть… в новогоднюю ночь можно будет захомячить, приблизительно, две мисочки „Оливье“», — поделился своими подсчетами актер.

И тут Боярская решила его замотивировать. «Муж, рассчитывай ещё на „мимозу“, студень и плов», — заявила она, добавив смеющиеся смайлики. Поклонникам понравилась такая заявка на праздничный стол. Многие даже захотели отметить Новый год в гостях у пары. «Жена, не искушай, а то из зала не выберусь, а ведь еще за подарками надо успеть», — ответил Матвеев. Похоже, что у супругов было игривое настроение, поэтому они стали флиртовать на публике.

фото: instagram.com/maxim_matveev_/

А поклонники поддержали актера, который готовится к праздникам так, чтобы остаться в форме. «Действительно! Почему люди ПОСЛЕ озадачиваются, а не ДО», «Максим, ну нельзя быть красивым таким… Остановитесь!», «Прочитала диалог мужа и жены и улыбнулась, удивительно гармоничная пара», «Макс, отлично выглядишь!» — прокомментировали пост подписчики.

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«Жена, не искушай»: Боярская публично подшутила над Матвеевым
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