Елизавета Боярская рассказала, кем мечтала стать в детстве

Елизавета Боярская выложила очень трогательный пост в своем официальном Instagram-канале. Актриса раскрыла тайну о том, кем же она мечтала стать в детстве, когда вырастет. И нет, актрисы в этом списке не было. Елизавету всегда завораживали стюардессы, она любила этих красоток в элегантных костюмах, а сама романтика профессии тогда казалась волшебной, жизнь в небе, каждый день новый город и даже новая страна, что может быть интереснее для маленькой девочки в поисках приключений?

На стюардессах все не остановилось, Боярская также обращала свое внимание на археологов, модельеров и даже на учителей. Но мечты остаются мечтами, а Елизавета стала актрисой, с чем очень повезло всем поклонникам ее творческих успехов. Теперь она может примерить на себя любую профессию и маску, ведь именно в этом и заключается работа актера театра и кино. Женщина посоветовала своим подписчикам не переставать мечтать, ведь у них есть свойство сбываться, особенно накануне Нового года.