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«Любимый, спасибо за наших мальчишек»: Боярская благодарна мужу за сыновей

Еще 5 декабря младшему наследнику Елизаветы - Григорию - исполнился годик.

«Любимый, спасибо за наших мальчишек»: Боярская благодарна мужу за сыновей
Елизавета Боярская (Фото: Globallookpress.com)

Младший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева отпраздновал свой первый важный праздник — ему исполнился годик. Об этом радостном событии звездная мамочка поделилась с верными почитателями на личной страничке в Instagram. По словам актрисы, раньше череда их семейных зимних дней рождения начиналась именно с нее. Однако теперь в их календаре появился новый повод для шумного застолья. Ведь 5 декабря родился их с Максимом младший сын — Григорий.

Возлюбленная Матвеева не стала скрывать: у них с супругом очень насыщенная и интересная жизнь, но, по мнению Елизаветы, нет ничего прекрасней на свете, чем быть просто мамой и папой. Кроме того, Боярская призналась, что никакие признания и овации не сравнятся с самыми нежными объятиями и «сладкими поцелуями», которыми она одаривает своего малыша.

«Любимый, спасибо тебе за наших мальчишек, за то что ты — самый уникальный папа на свете!» — добавила актриса, обратившись к мужу.

Актриса Елизавета Боярская
Для младшего сына Елизавета заказала праздничный двухъярусный торт (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

Елизавета не стала скрывать, что благодарна Максиму за их общих сыновей. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в этом году старший отпрыск актеров — сын Андрей — стал первоклассником. Однако Боярская из-за плотного рабочего графика пропустила праздничную школьную линейку, заявив, что уже вечером в домашней обстановке подробно обо всем расспросила наследника, особенно актрису интересовали впечатления сына от первого учебного дня.

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Тэги:

дети звездЕлизавета Боярскаяестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаМаксим Матвеев
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«Любимый, спасибо за наших мальчишек»: Боярская благодарна мужу за сыновей
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