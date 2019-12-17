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Настоящий Боярский: в фильме «Много лет я не сплю по ночам» покажут секреты из жизни актера

Как оказалось, на первую церемонию бракосочетания с Ларисой Луппиан актер просто не пришел.

Настоящий Боярский: в фильме «Много лет я не сплю по ночам» покажут секреты из жизни актера
Михаил Боярский. Фото: Кудрявов Борис / Архив "ЭГ"

Все знают какой Михаил Боярский в кино, а вот какой он настоящий, в реальной жизни, эта тайна открыта совсем немногим. В фильме «Много лет я не сплю по ночам» на Первом канале зрителям как раз покажут актера таким, каким его еще никто не видел.

Как жене Михаила Боярского удалось сделать из «свободного коня», как он сам себя называл, послушного семьянина! Михаил Боярский и Лариса Луппиан не только муж и жена, но и коллеги по сцене. В театре имени Ленсовета они играют влюбленных в постановке «Смешанные чувства». Каждый раз — аншлаг.

В день спектакля съемочная группа следовала за супругами с включенными камерами целый день — с момента входа в театр и буквально до ночи! Это на сцене у Боярских — любовь и согласие, а за кулисами супруги постоянно выясняют отношения. Все, кто знает пару, смеются — так у них всегда!

Боярскому было 26 лет, когда у него вспыхнул роман с Луппиан. После института оба попали в труппу театра имени Ленсовета. Их поставили играть влюбленную пару в спектакль «Трубадур и его друзья». Вскоре любовь перешла со сцены в жизнь. Когда Лариса получила от театра комнату в коммуналке, Боярский переехал жить к ней. Вот только замуж звать девушку не торопился. Но Луппиан хотела быть женой, а не сожительницей. И поставила Боярскому ультиматум: или женимся, или расстаемся. Они подали заявление в ЗАГС. Казалось бы, теперь он никуда не денется. Но на регистрацию Боярский… не пришел.

О том что было дальше и как после такого поворота от жениха девушке все же удалось создать крепкую семью, можно будет узнать из документального фильма «Много лет я не сплю по ночам», который покажут 28 декабря в 10:15 на Первом канале.

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Настоящий Боярский: в фильме «Много лет я не сплю по ночам» покажут секреты из жизни актера
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