Найдет ли красотка Анна Седокова счастье с четвертым мужем? 

16 декабря — день рождения певицы Анны Седоковой, многодетной мамы, решившейся на новые отношения после трех браков. Мы надеемся, что в этот раз у Анны все сложится замечательно!

Звезда российской и украинской сцены — решительная и отчаянная женщина, родив от каждого своего мужа по ребенку, она, не задумываясь, рвала отношения, когда понимала, что любовь осталась в прошлом.

Первый муж – футболист – ушел от нее к бывшей гражданской жене

С футболистом Валентином Белькевичем Анна Седокова познакомилась, когда выступала в составе группы «ВИА Гра». Тогда много писали о том, что красавица-солистка девичьей группы увела мужа у его гражданской жены Леси, с которой Валентин прожил много лет.

Как бы там ни было, но Анна и Валентин сыграли свадьбу, а вскоре Анна поняла, что беременна, и очень обрадовалась. Только вот поведение мужа ее не радовало. Как рассказывала певица, он уже тогда стал изменять ей со своей бывшей девушкой, Лесей.

Когда родилась дочка Алина, Седокова выразила желание заняться сольной карьерой, а Белькевич настаивал на том, чтобы она сидела дома и занималась семьей. Не выдержав таких разногласий, а затем и убедившись в изменах мужа, Анна решила развестись.

После развода ей достались квартира и машина Белькевича. Однако после смерти футболиста в 2014 году ей пришлось отстаивать свои имущественные права в суде, так как бывший муж не оставил завещания.

Второй муж – бизнесмен – увез дочку в Америку

С Максимом Чернявским, симпатичным юношей из богатой семьи, Анна познакомилась в фитнес-клубе. После свадьбы молодые, взяв с собой маленькую Алину, уехали в Лос-Анджелес — там Максим начал новый бизнес.

Вскоре у пары родилась дочь Моника, а через месяц после ее рождения Анну пригласили поработать в Москве, пообещав хорошие гонорары. Молодая мать согласилась, а в Лос-Анджелесе за ее двумя дочками осталась присматривать бабушка Максима.

больше по теме Анна Седокова примерила пиджак на голое тело и заячьи уши Певица опубликовала откровенный снимок в своем аккаунте в Instagram.

Работа полностью захватила певицу и ведущую, скоро стало ясно, что муж и жена окончательно отдалились друг от друга.

Моника стала совершенно «папиной дочкой». Анне удается увидеть ее только в присутствии адвоката: Максим задумал лишить Седокову родительских прав. Впрочем, в последнее время, судя по всему, бывшие супруги пришли к какой-то договоренности по поводу дочери.

Третий мужчина – сын миллиардера – так и не женился

Успешный и богатый Артем Комаров, экс-политик, сын миллиардера, так и не женился на Анне, несмотря на появление общего ребенка — сына Гектора. Они встречались некоторое время, но потом расстались. Поговаривали, что против их свадьбы восстали родители Артема.

Седокова во всеуслышание заявила, что собирается поднимать всех троих детей в одиночку, что она уже привыкла быть и матерью, и отцом и создавать материальную базу для своей семьи.

Баскетболист Янис Тимма – четвертый?..

Анне Седоковой приписывали романы с многими мужчинами. Что-то из этих сведений было правдой, что-то – выдумкой, однако только осенью этого года певица и ведущая перестала скрывать своего нового возлюбленного. Им оказался латвийский баскетболист Янис Тимма, который ушел к Анне от жены и годовалого сына.

больше по теме Анна Седакова рассказала о свадьбе мечты Певица рассказала о главном событии в своей жизни

В Анну немедленно полетели камни: увела мужа из семьи, выбрала богатого (Тимма зарабатывает миллион долларов в год), чтобы решить материальные проблемы!

Сама же Седокова без тени сомнения постит в своем Instagram совместные фото, на которых так и светится счастьем.

Мы поздравляем Анну Седокову с днем рождения и желаем новых творческих успехов, надежного мужского плеча рядом и уверенности в завтрашнем дне!