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Как голубки: Седокова впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Пара мило ворковала и держалась за руки на вечеринке «Муз-ТВ».

Как голубки: Седокова впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Анна Седокова. Фото Михаила Фролова. КП

Анна Седокова впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным. На вечеринке «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» 36-летняя певица нежно держала за руку 27-летнего баскетболиста из Латвии Яниса Тимму.

Анна Седокова. Фото
Анна Седокова. Фото Михаила Фролова. КП

Напомним, мужчина до сих пор официально женат на матери своего годовалого сына. Однако час свободы близок – чета подала на развод и в настоящее время утрясает детали. Так что не ровен час, когда Седокова может взять фамилию Тимма! Да и детей — где трое, там и четверо.

Ну а пока пара наслаждается обществом друг друга, уже не скрывая от публики теплых чувств друг к другу. На празднике «Муз-ТВ» влюбленные не отходили друг от друга ни на секунду: нашептывали теплые слова, Аня придерживала Яниса за локоток, прижималась к нему и нежно улыбалась, глядя милому в глаза.

Анна Седокова. Фото
Анна Седокова. Фото Михаила Фролова. КП

Гости вечеринки обратили внимание на заклеенный пластырем локоть спортсмена – форвард Химок недавно серьезно повредил его. Седокова приняла деятельное участие в процессе лечения любимого, посещая вместе с бойфрендом клиники и заботясь о своем мужчине дома. Похоже, что пара уже живет вместе – Instagram звезды наполнен совместными домашними снимками.

Анна Седокова. Фото
Анна Седокова. Фото Михаила Фролова. КП
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Как голубки: Седокова впервые вышла в свет с новым бойфрендом
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