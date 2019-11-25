Как голубки: Седокова впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Анна Седокова впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным. На вечеринке «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» 36-летняя певица нежно держала за руку 27-летнего баскетболиста из Латвии Яниса Тимму.

Напомним, мужчина до сих пор официально женат на матери своего годовалого сына. Однако час свободы близок – чета подала на развод и в настоящее время утрясает детали. Так что не ровен час, когда Седокова может взять фамилию Тимма! Да и детей — где трое, там и четверо.

Ну а пока пара наслаждается обществом друг друга, уже не скрывая от публики теплых чувств друг к другу. На празднике «Муз-ТВ» влюбленные не отходили друг от друга ни на секунду: нашептывали теплые слова, Аня придерживала Яниса за локоток, прижималась к нему и нежно улыбалась, глядя милому в глаза.

Гости вечеринки обратили внимание на заклеенный пластырем локоть спортсмена – форвард Химок недавно серьезно повредил его. Седокова приняла деятельное участие в процессе лечения любимого, посещая вместе с бойфрендом клиники и заботясь о своем мужчине дома. Похоже, что пара уже живет вместе – Instagram звезды наполнен совместными домашними снимками.