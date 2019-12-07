«Вкусно?»: Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем

Поп-исполнительница запустила необычный челлендж. Сначала она на камеру несколько раз откусила сырую луковицу, а потом поцеловала своего бойфренда — баскетболиста Яниса Тимму. Тот, в свою очередь, смеялся, наблюдая за процессом поедания и меняющимся на глазах лицом Анны.

Потом спортсмен сам принялся делать тоже самое. «Вкусно?» — поинтересовалась Седокова. «Хочешь?» — ответил вопросом на вопрос Тимма. Певица дала отрицательный ответ, на что Янис спросил: «А что так?» — спросил мужчина.

После этого он притянул артистку к себе, и они начали страстно целоваться. К слову, весь ролик снимался под песню Анны «Чиполлино».

У некоторых фолловеров запись вызвала бурю эмоций. Кто-то умилялся, глядя на влюбленных. Другие же не могли поверить своим глазам, ведь далеко не каждый способен так легко съесть луковицу. Многие признались, что не решились бы на такой отчаянный поступок.